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Kültür

Tekirdağ'a gelen tatilciler Rakoczi Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu

Ramazan Bayramı tatilinde Tekirdağ'a gelen yerli ve yabancı turistler, Rakoczi Müzesi'ni doldurdu.

Mesut Karaduman  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Tekirdağ'a gelen tatilciler Rakoczi Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Başta İstanbul olmak üzere yakın illerden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, kent merkezindeki müzeleri gezdi.

Tatilciler, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin yaşadığı evden dönüştürülen Rakoczi Müzesi'ni gezerek Müze Müdürü Ali Kabul'den bilgi aldı.

Kabul, AA muhabirine, bayram tatili nedeniyle müzede yoğunluk yaşandığını söyledi.

Turizm sezonunun bayram tatiliyle birlikte açıldığını ifade eden Kabul, "Bayram tatiliyle kente gelen ziyaretçiler arttı. Hem yerli turistleri hem de Macar tatilcileri ilimizde ağırlıyoruz. Ziyaretçilere bilgi verip en iyi şekilde misafir ediyoruz. Genelde tatilciler Rakoczi Müzesi'nin yanı sıra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile Namık Kemal Evi'ni ziyaret ediyor." dedi.

Bursa'dan tatil için gelen Bahar Akkaş da Tekirdağ'daki müze ve tarihi camileri herkesin gelip görmesi gerektiğini belirtti.

Müze ziyaretlerinin kendileri için bilgilendirici olduğunu dile getiren Akkaş, verimli bir bayram tatili geçirdiklerini ve müzeleri çok beğendiğini kaydetti.

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