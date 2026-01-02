Dolar
43.04
Euro
50.50
Altın
4,370.36
ETH/USDT
3,050.00
BTC/USDT
89,303.00
BIST 100
11,458.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı

Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan heykeller tamamlandı.

Hüseyin Demirci  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı

Kars

Sarıkamış ilçesinde 3-4 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinliklerinde sergilenecek kardan heykeller, bu yıl Sarıkamış Kayak Merkezi Oteller Bölgesi ile Kızılçubuk mevkisi olmak üzere iki noktada yapıldı.

Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütülen kardan heykel çalışması 10 günde tamamlandı.

Kafkas ve Atatürk üniversitelerinden 6 kişilik ekiple Allahuekber Dağları'nda 111 yıl önce şehit olan askerleri temsilen yapılan kardan heykellerin açılışı yarın gerçekleştirilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Suat Korkmaz, AA muhabirine, yaklaşık 10 gündür hem Kızılçubuk hem de kayak merkezi bölgesinde kardan heykelleri yaptıklarını belirtti.

Korkmaz, "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 111 yıl önce burada 'bayrak yere düşmesin' diye, vatan sevdasıyla yürüyen kahraman ecdadımızın bu hüzünlü ortamını bir nebze olsun yüreğimizde hissederek bu çalışmayı bugün itibarıyla bitirdik." dedi.

Aynı fakülteden Vefa Kocalaz ise tüm şehitleri rahmetle anarak, "Bu topraklarda vatan uğruna can veren aziz şehitlerimize bir vefa borcu olarak bu çalışmayı gerçekleştirdik. Biz çalışırken o amansız soğuğu ellerimizde, hüznü ise ruhumuzda hissettik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
AKOM'dan İstanbul için lodos fırtınası uyarısı
AFAD, bazı iller için çığ uyarısında bulundu
Altındağ'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor
Hakkari'de çığın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı

Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı

Sarıkamış şehitleri "Bu Toprakta İzin Var" sloganıyla anılacak

Kayak merkezlerinde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi
Sarıkamış Kayak Merkezi yılbaşına hazır

Sarıkamış Kayak Merkezi yılbaşına hazır
Şehitlerimizi uğurladık

Şehitlerimizi uğurladık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet