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Kültür

Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'nin açılışı yapıldı

Ordu'da, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan gemilerini atlatmak için batırılıp halkın dayanışmasıyla tekrar yüzdürülerek dünya denizcilik tarihine geçen ve birebir ölçülerde yeniden inşa edilen Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'nin açılışı yapıldı.

Eyüp Elevli  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'nin açılışı yapıldı Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Ordu

Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihi destanını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Altınordu ilçesi sahilinde inşa ettiği gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Vali Tuncay Sonel, açılış programında yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve ekibine böyle bir eseri kazandırdığı, tarihi yaşattığı, çocuklara ve gençlere öğrettiği için teşekkür etti.

Ülkenin dünyanın dört bir yanında güçlü Türkiye hedeflerine hızla ilerlediğini vurgulayan Sonel, "Biz gençlere, çocuklarımıza geçmişini hatırlatmamız lazım. Bu ülke kolay kazanılmadı. Aramızda şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz var. Rengini şehitlerimizin kanından alan, beyaz al yıldızlı al bayrak kolay kazanılmadı. Kıymetini bilmek ve tarihimizi unutmamak lazım." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise bugün Kurtuluş Savaşı ve dünya denizcilik tarihinin unutulmaz kahramanlık destanlarından birini yazan Rüsumat No: 4 Gemisi'nin replikasının müzesiyle birlikte açılışına şahitlik ettiklerini aktardı.

Cephane taşıyan geminin, buradaki deniz açıklarında taktik icabı batırıldığını dile getiren Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Ondan önce Ordulu hemşehrilerimiz, yani dedelerimiz, büyük annelerimiz buradaki sandalları bir araya getirdiler. O zaman iskele falan yok. Kaptan gemiyi karaya oturttu. Daha sonra üzerine konan kalaslarla cephaneleri taşıdılar. Daha sonra gemi, Yunan gemilerini takip ediyor. Taktik icabı batırdılar. Daha sonra yüzdürülüp üzerine cephaneleri koyup İnebolu'ya gitti ve şimdi de 100 yıl sonra Fatih gemimizin değerli komutanıyla, yani Barboros'un torunlarıyla bu tarihi güne şimdi burada tanıklık ederek bu tesisi açıyoruz."

Güler, gerekli araştırmaları yaptıktan sonra geminin birebir aynısını inşa ettiklerini belirterek, geminin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bando takımı, halkoyunları ve denizde su sporları gösterisi sunulan programda, açılışın ardından protokol üyeleri ile davetliler tarafından gemi ve çevresi gezildi.

Programa, TCG Fatih Gemisi Komutanı Deniz Albay Taylan Gülaslan da katıldı.

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