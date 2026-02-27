İstanbul'da "43. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı"nın açılışı yapıldı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Fatih Camisi'nde düzenlenen "43. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı"nın açılışına katıldı.
Fatih Camisi'nde cuma hutbesi irat eden Arpaguş, namazın ardından düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, katılımcıların ramazanını tebrik etti.
Medeniyetlerinin kitap, ilim, irfan ve hikmet medeniyeti, medeniyete kaynaklık eden en temel unsurun ise ilk emri "Oku" olan Kur'an olduğunu belirten Arpaguş, "Yeryüzünde kitabın serüveni ilahi hitapla başlamıştır. İnsanlığı kitapla tanıştıranlar da bu ilahi hitabın muhatabı olan peygamberlerdir. Cenabıhak insanı yaratmış, ona kendi içlerinden seçip gönderdiği, kitabı ve hikmeti öğretecek peygamberler vasıtasıyla eşyanın hakikatini, varlığın hikmetini anlatan hidayet kaynağı kitaplar göndermiştir. Hazreti Adem'den Hazreti Hatemü'l Enbiya Efendimize kadar peygamberler vasıtasıyla insanlığın yolunu ve ufkunu aydınlatmış, onları hak ve hakikatle buluşturmuştur. Bu silsilenin son ve cihanşümul halkası olan kitap ise tüm insanlığı ilme, hikmete ve tefekküre davet eden aziz kitap, Kur'an-ı Kerim'dir." diye konuştu.
Bir kitabın ancak Kur'an'ın işaret ettiği ufku takip ettiği sürece hakikate yaklaşacağını ve okuyucusunu hakikate ulaştırabileceğini belirten Arpaguş, şöyle devam etti:
"Müslümanlar asrısaadetten günümüze kadar ilahiyattan felsefeye, edebiyattan kültür sanata, matematikten astronomiye, iktisattan mühendisliğe ilmin her alanında insanlığa öncülük etmişlerdir. Ancak bugün karşı karşıya olduğumuz acı gerçek bu mirasa gerektiği gibi sahip çıkamadığımızı göstermektedir. Zira İslam alemi olarak bilgiyle kitapla kurduğumuz ilişki, ne yazık ki arzu edilen seviyenin çok gerisinde kalmıştır. Bugün kitap okuma oranlarımız ve düşünce derinliğimiz bir tarafa, bilgi üretme, onu değere dönüştürme ve hayatla buluşturma noktasında ciddi zafiyetlerle malul olduğumuz aşikardır."
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, 43. Kitap ve Kültür Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek "Nesillerimizi kitapla buluşturarak sahih kaynaklar ekseninde güçlü bir düşünce dünyası ve gelecek mefkuresi inşa etmek zorundayız. İşte, her yıl düzenlediğimiz bu kitap fuarlarının böylesi ulvi bir amaca hizmet ettiğini hususiyetle vurgulamak isterim. Burada kurulan her standın bir düşünce ocağı, her kitabın bir zihin emeği ve her cümlenin geleceğin inşası için atılmış değerli bir adım, geleceğe atılmış bir tohum olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı ve davetlilerin de katılımıyla gerçekleşen törende, dua ve kurdele kesiminin ardından fuarın açılışı yapıldı.
Açılışın ardından Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve beraberindekiler, fuardaki stantları gezdi.
"Kitaba dokunup kokusunu almak isteyenler için bulunmaz bir fırsat"
Fuara katılan çok sayıda yayınevi, kitaplarını okuyucuların beğenisine sundu.
Kitap fuarına 41 yıldır katıldığını ifade eden yayınevi sahibi Nebi Can, her yıl organize edilen etkinliğin ramazan vesilesiyle insanların, kültürün temeli olan kitapla buluşmasının ayrı bir güzellik olduğunu dile getirdi.
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilginin yüksek olmasını beklediklerini belirten Can, "İnternetten satın almak gibi şeyler daha kolay geliyor ama fuar, kitaba dokunup içindeki konulara bir göz atıp onun kokusunu almak isteyenler için bulunmaz bir fırsat. İnşallah biz de okuyucunun nabzını tutarak, onların beklentisine yönelik kitaplar yayınlamaya devam ediyoruz." dedi.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuara katıldıklarını aktaran yayınevi sahibi Hamdi Aydın, "İlkine katıldım, şimdi 43'üncüsüne de katılıyorum. İnsanların gelmesini, ziyaret etmesini, camileri, türbeleri ziyaret etmelerini, maneviyatını yaşamalarını isterim. Zaten Kur'an-ı Kerim ayındayız. Bu mübarek ayda herkes kitap fuarımızı ziyaret edebilir. Fatih Camisi'ne gelebilir, Fatih Sultan Mehmet'i ziyaret edebilir. Herkesi bekliyoruz kitap fuarına. Hava soğuk olmasına rağmen ilgi çok yoğun." diye konuştu.
Yayınevi yöneticisi Mehmet Celal Atgın her yıl fuara katıldıklarını, araştırma-inceleme, çocuk kitapları, siyaset, kişisel gelişim gibi farklı türlerde kitapları, kitap severlerin beğenisine sunduklarını kaydetti. Bu yıl da ilginin yoğun olmasını beklediklerini dile getiren Atgın, vatandaşları fuara davet etti.
Fuara katılan bir başka yayınevinin sahibi Ali İhsan Doğru, Türkiye'de dini yayınlar konusunda Diyanet Vakfının öncülük ettiğini söyledi.
Dönemin yöneticilerinin öncülüğünde başlatılan fuarın dini yayınlar konusunda akla gelen tek fuar olduğunu aktaran Doğru, "Bugün 43'üncüsünü idrak ediyoruz. Biz de ilk günden beri katılan bir firmayız. O günden bugüne gayet güzel okuyucularımızla yazarlarımızla bir araya geliyoruz. Güzel bir fuarımız, inşallah bu sene de güzel olacak." dedi.
"Kitap okumayı seviyoruz, her yıl fuarın açılmasını bekliyoruz"
Kızıyla birlikte kitap fuarını ziyaret eden Semiha Taştan, "Heyecanlıyız, mutluyuz. Ramazan bizim için çok önemli. Zaten bütün sene burayı bekliyoruz. Alışverişimizi de yapıyoruz, her gün buradayız. Biraz dini içerikli, biraz çocukların ufkunu genişletecek kitaplar bakacağız." diye konuştu.
Çeşitli kitaplar almak için fuara geldiklerini anlatan Seda Aydoğmuş, "Oğlum için kitap okuyoruz. Özellikle peygamber serileri, sahabeler... Geçen yıl yine öyle uygun fiyata almıştık. Hem gelip rahat rahat inceliyoruz hem de topluca alınca setleri uyguna geliyor. Kendim için de kitap bakıyorum. Oğlum da ben de kitap okumayı seviyoruz, o yüzden her yıl fuarın açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Annesiyle birlikte kitap almak için fuara gelen Toprak Aydoğmuş, "Burayı çok seviyorum, her tür kitap var. İstediğim kitabı bulabiliyorum. Kitap okumayı çok seviyorum." dedi.
Çeşitli etkinliklerin de yapılacağı 43. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, 17 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.