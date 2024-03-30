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Kültür

Portekizli şarkıcı Salvador Sobral CRR'de konser verdi

"Amar Pelos Dois" şarkısıyla 2017'de Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Portekizli sanatçı Salvador Sobral, müzikseverlerle buluştu.

Özlem Limon  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Portekizli şarkıcı Salvador Sobral CRR'de konser verdi Fotoğraf: Özlem Limon/AA

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) İstanbul'daki ilk konserini veren sanatçı, etkinlik öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Müziğe ilgisinin çocuk yaşlarda başladığına işaret eden Sobral, "Babamla birlikte Beatles'ı dinleyerek büyüdüm. Şarkı sözleri çok önemliydi. Beatles bizim müzikteki yolumuzdu. Kendi başıma müzik dinlemeye başlayınca Ray Charles ve Stevie Wonder dinlemeye başladım. Sonra caz, ardından hiphop geldi." ifadelerini kullandı.

"Filistinlilerin çektiği acıların bitmemesi korkunç bir şey"

Özgür ve bağımsız Filistin çağrısı yapan Sobral, "Gazze'de olup bitenlerin korkunç olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki Filistinliler için bir çıkış yolu göremiyorum. Bu korkunç... Az önce bazı Filistinlilerin okyanusa düşen yiyecekleri almaya çalıştıkları için öldüğünü okudum. Bunu yeni mi görüyorlar? Bu asla bitmeyecek. Bu insanların onlarca yıldır çektiği acıların bitmemesi korkunç bir şey." dedi.

Portekizli sanatçı, gittiği ülkelerin yerel müziklerini yorumlamaktan keyif aldığını vurgulayarak, Aşık Veysel'in (Şatıroğlu) "Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkısına hayran olduğunu ve konserde repertuvarına aldığını söyledi.

Türk hayranlarının ilgisine de değinen Sobral, "En son Ankara'da konser verdim ve ilgiden şaşkına döndüm. İstanbul'daki insanlar da çok tutkulular. Hayat, yemek ve diğer şeyler konusunda çok tutkulular. Sanırım onlar da müziği aynı şekilde hissediyor." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 70 dakika sahnede kaldı

Salvador Sobral'a konserde, piyanoda Lucia Fumero, flütte Magali Sare, kontrbasta Andre Rosinha, vurmalı çalgılarda Joel Silva ve gitarda Andrr Santos eşlik etti.

Başta "Timbre" albümü olmak üzere sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarı yorumlayan sanatçı yaklaşık 70 dakika sahnede kaldı.

Sobral, 2017'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda kız kardeşi Luisa Sobral'in yaptığı "Amar Pelos Dois" adlı şarkısıyla 758 puan alarak birinci olmuştu.

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