Sami Yusuf, yeni albümünün dünya prömiyerinde ilk durak olarak İstanbul'da konser verecek
Müziğinde Doğu ile Batı arasında köprü kuran Sami Yusuf, uzun bir aradan sonra Anadolu PSM ve SİS Production işbirliğinde İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul
Anadolu PSM'den yapılan açıklamaya göre, eserlerinde sufi ilhamlı melodilerle Batı senfonik düzenlemelerini harmanlayan sanatçı, 23 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek.
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Yusuf'un İstanbul konseri, "Ecstasy: İki Deniz Arasında" albümünün dünya prömiyerinin de ilk durağı olacak. Sanatçı eserleri seslendirirken 1400 metrekare led ekranda, ebru sanatı ve Osmanlı minyatürleri izleyicilerin beğenisine sunulacak.
İstanbul konserinde kuliste sadece çay istediğini belirten Yusuf'a, 83 sanatçı eşlik edecek.
Konserin biletleri Bubilet, iTicket ve Biletix platformları üzerinden temin edilebiliyor.