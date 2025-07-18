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Kültür

Dire Straits Legacy grubu İstanbul ve Ankara'da konser verecek

Dire Straits Legacy, 27 Eylül'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 28 Eylül'de Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Dire Straits Legacy grubu İstanbul ve Ankara'da konser verecek

İstanbul

İngiliz rock grubu Dire Straits'in ilk klavyecisi Alan Clark ile grubun kayıtlarında ve dünya turnelerinde çalan müzisyenler Phil Palmer, Danny Cummings, Mel Collins ve Marco Caviglia, "Dire Straits Legacy" ismiyle grubun ikonik müziğini geri getiriyor.

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Grup, her ülkede kapalı gişe devam eden dünya turnesinde, altı platin albümden seçtikleri "Money for Nothing", "Sultans of Swing", "Walk of Life", "Romeo and Juliet", "Brothers in Arms" ve "Tunnel of Love"ın da aralarında bulunduğu bir repertuvarı müzikseverler için yorumlayacak.

Müzik tarihinin önemli rock gruplarından biri olarak kabul edilen, dünya çapında 120 milyondan fazla albüm satan Dire Straits, 1995'te dağıldı.

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