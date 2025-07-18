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Kültür, Yapay zeka

Netflix, bir dizisinde ilk defa yapay zeka teknolojisinden faydalanıldığını açıkladı

Netflix'in eş Üst Yöneticisi (CEO) Ted Sarandos, şirketin bir orijinal dizisinde ilk defa, yapay zeka (AI) teknolojisi tarafından üretilmiş görüntü efektleri kullanıldığını belirtti.

Ayşe İrem Çakır  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Netflix, bir dizisinde ilk defa yapay zeka teknolojisinden faydalanıldığını açıkladı

Ankara

The Guardian'ın haberine göre, Sarandos, şirketin 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin bilançonun konuşulduğu toplantısında, AI teknolojisine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

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Sarandos, Netflix'in "The Eternaut" isimli orijinal bilim kurgu dizisinde, bir binanın yıkılışını gösteren sahnede üretken yapay zekadan faydalanıldığını açıkladı.

Sarandos bu sahneyle, şirketin orijinal bir yapımında ilk defa yapay zeka üretimi bir nihai görüntünün ekranda yer aldığını söyledi.

Bu sayede harcamaların düştüğünü ve sahnenin daha hızlı ortaya çıktığını ifade eden Sarandos, sonucun "heyecan verici" olduğunu kaydetti.

Öte yandan eğlence sektöründe yapay zeka kullanımı, sanatçıların çalışmalarını onların rızası olmadan kullanarak içerik oluşturduğu ve istihdamda küçülmeye sebep olacağı endişeleri nedeniyle tartışmalı bir konu olmayı sürdürüyor.

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