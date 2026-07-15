Yunanistan'ın kuzey bölgeleri ile Girit Adası'nda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Yunanistan'ın kuzey bölgeleri ile Girit Adası'nda yangın çıktı Yunanistan'ın kuzey bölgeleri ile Girit Adası'nda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamalara göre, Selanik kentinin Neohoruda Oraiokastru, Kavala ilinin Eleftherupoli ve Girit Adası’nın Melidohori bölgelerindeki makilik alanda yangın çıktı.

Selanik'in Suroti bölgesindeki ormanlık alan da yandı.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği, vatandaşlardan "yetkililerin talimatlarına karşı hazır olmalarını" istedi.

Bulgaristan'da yaz mevsiminin başlamasıyla yangın vakalarında artış yaşandı

Öte yandan İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Müdürü Başkomiser Aleksandar Dzhartov, Kazanlak kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde itfaiye ekiplerinin günde ortalama 100 ila 150 acil çağrıya müdahale ettiğini belirterek, "Yaz mevsiminin başından itibaren yangın sayısında artış kaydediliyor." diye konuştu.

Bu yaz sezonunda kullanılmak üzere Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait 6 helikopterin yangınla mücadele çalışmalarına tahsis edildiğini aktaran Dzhartov, itfaiye teşkilatının yakın zamanda orman yangınlarının izlenmesi için 84 insansız hava aracına (İHA) sahip olacağını belirtti.

Dzhartov, yeni ekipmanların yangınların daha hızlı belirlenmesine ve müdahale için gerekli ekip ile araçların planlanmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Yangının parametrelerini anlamamız son derece önemli. Bu nedenle dronlar hayati önem taşıyor. Teslim edilecek diğer ekipmanlar arasında yangın söndürücüler, motorlu testereler ve yüksek basınçlı yangın söndürme sistemleriyle donatılmış kamyonetler yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara sıcak saatlerde açık alanda ateş ve kuru ot yakmamaları çağrısında bulunan Dzhartov, "Ağır orman yangınlarıyla mücadelede tek başına yeterli olacak bir yöntem bulunmuyor. Etkili sonuç için farklı araç ve yöntemlerin birlikte kullanılması gerekiyor." dedi.