Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete fazlasıyla sahiptir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek kudrete fazlasıyla sahiptir Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete fazlasıyla sahiptir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde “10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim” programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(15 Temmuz) O gece, İstiklal Savaşı'nda şaha kalkan ruhun tekrar harekete geçtiğini gördük, aziz milletimizin nasıl büyük bir millet olduğuna şahit olduk. Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz, muazzam bir destan yazmıştır. Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi, yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir. Darbeye karşı kahramanca direnenler de darbecileri aklaşlayanlar da darbecileri aklamaya çalışanlar da asla unutulmayacak. Terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Suriye'ye, Arakan'dan Sudan'a nerede bir mazlum, gözü yaşlı bir mağdur varsa kol kanat germeye devam edeceğiz. Mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara meydanı terk etmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl 10 yıl önce bu ülkeyi kardeşlikle esaretin pençesinden kurtardıysak inşallah geleceğe de yine gönül birliği içinde beraberce taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"FETÖ olduğu sürece FETÖ ile mücadele de olacaktır. FETÖ ile mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz"

"FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden, dikkatli, temkinli ve özenli şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz"

"Gelinen noktada herkes şunu görmelidir, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur"

"(FETÖ) En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içerden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz"

"Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete fazlasıyla sahiptir"

"Her kim illegaliteye bulaşırsa bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse bunun hesabını adalete verecektir"

"Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu diri olduğu sürece Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek"

"Demokrasimize, milli iradeye, seçilmiş hükümete kastedenler sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek, bu millete kötülük yapmayı akıllarından geçiremeyecek"