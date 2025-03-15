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Kültür

"Ne Zha 2" tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapan ilk 5 filmi arasına girdi

Bir Çin edebiyat klasiğinden uyarlanan fantezi türündeki animasyon filmi "Ne Zha 2" gişedeki başarısıyla tüm zamanların en çok hasılat elde eden ilk 5 filminden biri oldu.

Emre Aytekin  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
"Ne Zha 2" tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapan ilk 5 filmi arasına girdi

Pekin

Xinhua'nın haberine göre, sinema bileti satış platformu Maoyan'ın verilerine göre, filmin gişe hasılatı, vizyondaki 45. gününde ön satışlar dahil 15 milyar yuanı (2,09 milyar dolar) aştı.

"Ne Zha 2", böylece 2015 yapımı "Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor" filmini geride bırakarak tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 5. filmi oldu.

16. yüzyılda kaleme alınan "Fıngşın Yanyi (Tanrıların Tayini)" adlı klasik romanın uyarlaması olan fantezi türündeki animasyon filmi, Çin Budizmi'ndeki "Ne Zha (Nı Ca)" adlı koruyucu tanrının çocukluk serüvenlerini anlatıyor.

Eleştirmenler, 2019'da seyirciyle buluşan ilk filmin devamı niteliğindeki "Ne Zha 2"nin, kökleri Çin folklorunda bulunan bir hikayeyi, aksiyon, mizah ve romantizmle birleştirerek başarılı bir seyirlik ortaya koyduğunu belirtiyor.

Çin'in "en fazla gişe hasılatı yapan" ve "en fazla izlenen" filmi

"Ne Zha 2", 6 Şubat'ta 5 milyar 770 milyon yuan (804 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşarak "Çin'in en fazla gişe hasılatı yapan sinema filmi" olmuştu.

Film, önceki gişe rekortmeni, 2021 yapımı "Çangcin Gölü Muharebesi"ni geride bırakmıştı.

Film, 8 Şubat'ta 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak, bu eşiği aşabilen ilk Hollywood dışı yapım olmuştu.

İzleyici sayısı 10 Şubat'ta 160 milyonu aşan "Ne Zha 2", 159 milyon kişinin izlediği 2017 yapımı "Kurt Savaşçısı 2" filmini geride bırakarak, "Çin'in en fazla izlenen filmi" ünvanını kazanmıştı.

"Dünya çapında en fazla gişe hasılatı yapan animasyon filmi"

"Ne Zha 2", 17 Şubat'ta, vizyona girişinin 20'nci gününde, 2019 yapımı "Aslan Kral"ı geride bırakarak tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 10. filmi olmuştu.

Gişe hasılatında dünya çapında Çin'den ve Asya'dan ilk 10'a girebilen ilk yapım olan "Ne Zha 2", 18 Şubat'ta, vizyonda üçüncü haftasını tamamlarken, 2024 yapımı "Ters Yüz 2"yi geride bırakarak "dünya çapında en fazla gişe hasılatı yapan animasyon filmi" olarak kayıtlara geçmişti.

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