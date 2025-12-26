Dolar
Dünya

Brüksel Havalimanı'nda bu yıl grev nedeniyle 2 bin 395 uçuş iptal edildi

Brüksel Havalimanı'nda bu yıl 2 bin 395 uçuş grevler nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Ata Ufuk Şeker  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Brüksel Havalimanı'nda bu yıl grev nedeniyle 2 bin 395 uçuş iptal edildi

Brüksel

Belçika basınında yer alan habere göre, Brüksel Havalimanı bu yıl grevlerden olumsuz etkilendi.

Yıl içinde, sendikaların grev kararı nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda 7 defa faaliyetler aksarken, havalimanında grevler nedeniyle 2 bin 395 uçuş iptal edildi. Uçuş iptalleri 330 binden fazla yolcuyu etkiledi.

İptallerin Belçika ekonomisine yaklaşık 175 milyon avroluk bir maliyeti olduğu değerlendiriliyor.

Belçika'da hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintiler ve uygulayacağı kemer sıkma politikaları sendikalar tarafından sert biçimde eleştiriliyor.

Bu kapsamda, Belçika'da yıl içinde çok kez grev yapılırken, ülkede hayatın durma noktasına geldiği oldu.

