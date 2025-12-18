Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da "15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni”nde konuşuyor.
Dünya

Belçika’da Doğu Flandre bölgesi okullarındaki başörtüsü yasağı Danıştaya götürüldü

Belçika’da faaliyet gösteren Gent Camiler Birliği, Doğu Flanders bölgesindeki devlet okullarında uygulanan başörtüsü yasağına karşı Danıştaya başvurduğunu açıkladı.

Selen Valente Rasquinho  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Belçika'da Doğu Flandre bölgesi okullarındaki başörtüsü yasağı Danıştaya götürüldü

Brüksel

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, Doğu Flanders bölgesinde 23 camiyi temsil eden çatı kuruluş Gent Camiler Birliği, yasağın yürürlüğe girmesine ilişkin kararın, usule uygun şekilde hazırlanmadığını savunarak iptal talebinde bulundu.

Açıklamada, başörtüsü yasağına ilişkin görüş bildiren bazı öğretmenlerin, olası yaptırımlardan çekindikleri gerekçesiyle isimlerinin gizli tutulmasını istedikleri ifade edildi.

Birlik, ayrıca başörtüsü yasağının Müslüman kadınların kimliklerini ifade etmelerini etkilediğini belirtti.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, Doğu Flanders İl Meclisinin yasağa ilişkin karar sürecinde geniş Müslüman toplulukla istişare edildiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı da savunuldu.

Açıklamada ayrıca, başörtüsü yasağına karşı çıkanlara yönelik bazı ifadelerin reddedildiği ve bu konuda yapılan değerlendirmelerin kabul edilmediği belirtildi.

Doğu Flanders Bölgesi Birinci Belediye Başkan Yardımcısı Kurt Moens ise konuya ilişkin açıklamasında, bölge yönetimi olarak, alınan kararın hukuka uygun olduğuna inandıklarını söylemişti.

Belçika’da merkezi Gent kenti olan Doğu Flandre eyalet hükümeti, devlet okullarında başörtüsü yasağını 2026-2027 akademik yılından itibaren yürürlüğe koyma kararı almıştı.

