Dünya

Belçika, Avrupa'nın ortak savaş uçağı projesinin fiilen sona erdiğini açıkladı

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Fransa, Almanya ve İspanya'nın yürüttüğü Avrupa'nın yeni nesil savaş uçağı programının (FCAS) fiilen sona erdiğini belirterek, ülkesinin projedeki konumunu yeniden değerlendireceğini bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Fransız-Alman-İspanyol ortak yapımı altıncı nesil bir savaş uçağı gerçekleşmeyecek." ifadesini kullandı.

Ülkesinin bu programda gözlemci konumunda olduğunu anımsatan Francken, şunları aktardı:

"Müttefiklerimizle istişare ederek pozisyonumuzu yeniden değerlendireceğiz. 11 adet daha sipariş ettiğimiz F-35 jetleriyle hava muharebe kabiliyetine odaklanmaya devam ediyoruz. Bunları mümkün olduğunca Avrupa yapımı hale getireceğiz. İtalya'nın Cameri kentinde üretim yapacak ve kendi şirketlerimiz için ekonomik getiriyi artıracağız. Avrupa yapımı altıncı nesil bir uçak hala bir hayal. Umarım gerçekleşir. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz."

Francken, gelecek hafta Temsilciler Meclisi Savunma Komitesinde daha fazla bilgi vereceğini kaydetti.

FCAS hakkında

Program, Fransa, Almanya ve İspanya'nın mevcut savaş uçaklarının yerini alacak yeni nesil bir hava muharebe sistemi geliştirilmesini öngörüyordu. Ancak taraflar arasında özellikle uçağın teknik özellikleri, liderlik paylaşımı ve sanayi iş bölümü konularında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Fransa'nın nükleer silah taşıyabilen ve uçak gemisine uyumlu bir uçak talep etmesi, Almanya'nın ise farklı operasyonel ihtiyaçlara odaklanması projedeki görüş ayrılıklarını derinleştiren başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Yaklaşık 100 milyar avro büyüklüğe ulaşabileceği belirtilen proje, Avrupa savunma işbirliğinin en iddialı girişimlerinden biri olarak görülüyordu.

Öte yandan bazı Avrupa ülkeleri, projedeki belirsizlik sürerken ABD yapımı F-35 gibi alternatif platformlara yönelmeyi sürdürüyor.

