Belçika’da Doğu Flandre bölgesindeki okullarda yeni akademik yılda "başörtüsü yasağı" uygulanacak
Belçika’da merkezi Gent kenti olan Doğu Flandre eyalet hükümeti, kamuya bağlı okullarda başörtüsü yasağını 2026-2027 akademik yılından itibaren yürürlüğe koyma kararı aldı.
Brüksel
Flamanca yayın yapan kamu televizyonu VRT'ye göre, 2026-2027 akademik yılında başlayacak yasak, öğrenci ile öğretmenler için dini, ideolojik veya siyasi sembollerin yasaklanmasını öngörecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İslam derslerini veren öğretmenler için istisna uygulanacak.
Bu arada dün kabul edilen karara karşı Gent’te eyalet hükümeti binası önünde toplanan kalabalığın protesto düzenlediği, "başörtüm, benim kararım" sloganları attığı öğrenildi.
Gent, "Belçika'da Türk kökenli vatandaşların yanı sıra Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı kentlerden biri" olarak biliniyor.
Doğu Flandre eyalet hükümetine bağlı resmi okulların çatısı niteliğindeki Richtpunt kampüsünde yaklaşık 700 öğrenciden 100'ünün başörtülü olduğu belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.