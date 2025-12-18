Dolar
Dünya

Belçika’da Doğu Flandre bölgesindeki okullarda yeni akademik yılda "başörtüsü yasağı" uygulanacak

Belçika’da merkezi Gent kenti olan Doğu Flandre eyalet hükümeti, kamuya bağlı okullarda başörtüsü yasağını 2026-2027 akademik yılından itibaren yürürlüğe koyma kararı aldı.

Selen Valente Rasquinho  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Belçika’da Doğu Flandre bölgesindeki okullarda yeni akademik yılda "başörtüsü yasağı" uygulanacak

Brüksel

Flamanca yayın yapan kamu televizyonu VRT'ye göre, 2026-2027 akademik yılında başlayacak yasak, öğrenci ile öğretmenler için dini, ideolojik veya siyasi sembollerin yasaklanmasını öngörecek.

İslam derslerini veren öğretmenler için istisna uygulanacak.

Bu arada dün kabul edilen karara karşı Gent’te eyalet hükümeti binası önünde toplanan kalabalığın protesto düzenlediği, "başörtüm, benim kararım" sloganları attığı öğrenildi.

Gent, "Belçika'da Türk kökenli vatandaşların yanı sıra Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı kentlerden biri" olarak biliniyor.

Doğu Flandre eyalet hükümetine bağlı resmi okulların çatısı niteliğindeki Richtpunt kampüsünde yaklaşık 700 öğrenciden 100'ünün başörtülü olduğu belirtiliyor.

