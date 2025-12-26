Dolar
42.92
Euro
50.54
Altın
4,541.21
ETH/USDT
2,910.10
BTC/USDT
87,019.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hollanda'da Türk esnaf, marketine giren silahlı soyguncuyu şişeyle kovaladı

Hollanda'da market işleten Mustafa Aydın'ın, iş yerine giren silahlı soyguncuyu soğukkanlılık sergileyerek şişeyle kovalaması ülke basınında gündem oldu.

Abdullah Aşıran  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Hollanda'da Türk esnaf, marketine giren silahlı soyguncuyu şişeyle kovaladı Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Hollanda

Schiedam kentinde ortağıyla Antalya Market'i işleten Elazığlı Aydın, yaşadığı soygun girişimini AA muhabirine anlattı.

Olayın geçen pazartesi günü akşam saatlerinde yaşandığını söyleyen Aydın, "Kasada sakin bir şekilde oturuyordum ve müşteri bekliyordum. O sırada yüzü kapalı genç bir çocuk içeri girdi. Doğrudan yanıma geldi ve silahını çıkarıp bana doğrulttu." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

O esnada cesaretini ve soğukkanlılığını kaybetmediğini vurgulayan Aydın, "Elimi silaha attım, silahı almaya çalıştım. Sonra onu oyalamak için kasayı boşaltıp kendisine vereceğimi söyledim. Kasaya eğildiğim sırada alarm düğmesine bastım. O esnada bir müşteri geldi ve hırsız silahı ona yönelterek dışarıya çıkmasını istedi." ifadelerini kullandı.

Hırsıza kasanın bozuk olduğunu, parayı diğer kasadan vereceğini söyleyerek onu oyalamaya devam ettiğini aktaran Aydın, "Diğer kasaya geçtik biraz para uzattım ve o anda cesaretim arttı, sesimi yükselterek bağırdım ve kasayı kapatarak hırsızı kovalamaya başladım. Bunun üzerine hırsız kaçtı. Ben de peşine düştüm. Orada ne varsa elime alıp kovalamaya çalıştım." diye konuştu.

Aydın, olaydan yaklaşık 10 dakika sonra polisin iş yerine geldiğini, güvenlik kamerası görüntülerini polise teslim ettiklerini ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Aydın'ın şişe fırlatarak bertaraf ettiği soygun girişimi, Hollanda basınında geniş yer bulurken, Türk esnafın soğukkanlılığı ve cesaretine vurgu yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahis soruşturması kapsamında 42 temsilci, PFDK'ye sevk edildi
Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı
Nefes borusuna plastik cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Ankara'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Benzer haberler

Hollanda'da Türk esnaf, marketine giren silahlı soyguncuyu şişeyle kovaladı

Hollanda'da Türk esnaf, marketine giren silahlı soyguncuyu şişeyle kovaladı

ABD'de hırsızlık zanlıları Noel arifesinde araçlarına bağladıkları ATM'yi yerinden söküp çalmaya çalıştı

Elazığ'daki tesis mersin balığı yetiştiriciliğiyle havyarda üretim üssü olmak için çalışıyor

Gönüllü doktor ve gençler sağlık taraması ve ilk yardım eğitimi için köy yollarında

Gönüllü doktor ve gençler sağlık taraması ve ilk yardım eğitimi için köy yollarında
Avrupa'da aşırı sağın göçmen algısı siyaseti dönüştürüyor

Avrupa'da aşırı sağın göçmen algısı siyaseti dönüştürüyor
Ukrayna'nın savaş zararları için "Uluslararası Tazminat Komisyonu Sözleşmesi" Lahey'de imzalandı

Ukrayna'nın savaş zararları için "Uluslararası Tazminat Komisyonu Sözleşmesi" Lahey'de imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet