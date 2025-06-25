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Kültür

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğinden Saraybosna'da konser

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi.

İsmail Özdemir  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğinden Saraybosna'da konser Fotoğraf: Denis Zuberi/AA

Saraybosna

Mehteran Birliği, marşlar çalarak Ferhadiye Caddesi'nden konser verecekleri Başçarşı Meydanı'na ulaştı.

Bosna Hersekliler, Türk ve yabancı turistler mehter takımına yoğun ilgi gösterirken birçok kişi de hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Mehteran Birliği, Başçarşı Meydanı'nda "Genç Osman Marşı", "Sehidski Rastanak (Şehide Ağıt)", "Hücum Marşı" gibi eserlerin yanı sıra Boşnakça eserleri de seslendirdi.

Boşnaklar için önemli bir eser olan Sehidski Rastanak'ın icrası sırasında bazı vatandaşların duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Mehter takımının konseri, dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Zenica, Mostar gibi şehirlerin yanı sıra Ayvaz Dede Şenlikleri'nde de konser verecek.

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