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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanlığından, 374 özel tiyatronun projesine 65 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 374 özel tiyatronun projesine 65 milyon lira destek sağlanmasına karar verdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Kültür ve Turizm Bakanlığından, 374 özel tiyatronun projesine 65 milyon lira destek Fotoğraf: Ahmet Esad Şani/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 452 tiyatro, özel tiyatrolara yönelik yardımlardan yararlanmak için başvuruda bulundu.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Değerlendirme Komisyonunun çalışması sonrasında, 374 özel tiyatro projesinin 65 milyon lira destek almasına karar verildi.

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