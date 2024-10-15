Kültür ve Turizm Bakanlığından, 374 özel tiyatronun projesine 65 milyon lira destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 374 özel tiyatronun projesine 65 milyon lira destek sağlanmasına karar verdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 452 tiyatro, özel tiyatrolara yönelik yardımlardan yararlanmak için başvuruda bulundu.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Değerlendirme Komisyonunun çalışması sonrasında, 374 özel tiyatro projesinin 65 milyon lira destek almasına karar verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.