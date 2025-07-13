Şarkıcı Ferhat Göçer, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
Şarkıcı Ferhat Göçer, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.
Van
Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.
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Konserde hayranlarıyla buluşan Göçer, sevilen eserlerini seslendirdi.
Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Göçer, konsere katılanlara teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.