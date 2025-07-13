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Kültür

Şarkıcı Ferhat Göçer, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

Şarkıcı Ferhat Göçer, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

Nevzat Umut Uzel  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Şarkıcı Ferhat Göçer, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

Van

Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.

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Konserde hayranlarıyla buluşan Göçer, sevilen eserlerini seslendirdi.

Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Göçer, konsere katılanlara teşekkür etti.

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