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Kültür

Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli 65 yıl sonra ait olduğu topraklara geliyor

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan ve yıllarca el değiştiren Roma İmparatoru Marcus Aurelius'a ait olduğu belirlenen bronz heykelin, ABD'den Türkiye'ye kısa süre içerisinde dönmesi bekleniyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli 65 yıl sonra ait olduğu topraklara geliyor

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1960'lı yıllarda Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan Marcus Aurelius heykelinin, yıllar süren hukuki ve bilimsel çalışmalar sonucunda ait olduğu topraklara geri getirilmesine yönelik çalışmalarını nihayete erdirdi.

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Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihlendirilen, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bir filozof olarak tasvir edildiği bronz heykel, Türkiye'den kaçırıldıktan sonra yıllarca el değiştirdi.

Son olarak ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna katıldığı belirlenen heykel için Bakanlığın, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürüttüğü işbirliği sonucunda heykelin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti.

Bu kapsamda bronz heykel, nisan ayında Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edilmişti.

65 yıl sonra ait olduğu topraklara gelecek

ABD'deki işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Marcus Aurelius heykelinin 65 yıl sonra ait olduğu topraklara kısa süre içerisinde dönmesi bekleniyor.

Heykel, Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilecek özel bir uçuşla birkaç gün içinde Ankara'ya getirilecek ve yakın zamanda sanatseverlerle buluşacak.

Marcus Aurelius heykelinin iadesi, Türkiye'nin tarihi eser kaçakçılığına karşı verdiği mücadelenin en önemli başarılarından biri olarak gösteriliyor.

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