"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Gönül Dağı" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında, "Gönül Dağı" dizisi oyuncuları sevenleriyle bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında bugün "Gönül Dağı" dizisinin oyuncuları sevenleriyle buluştu.
Dizide, "Selma" karakterini canlandıran Melis Sevinç, "Taner" rolündeki Berk Atan, "Selami" karakterini canlandıran Eser Eyüpoğlu ve "Cemile"yi oynayan Nazlı Pınar Kaya sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve imza verdi.
