Kültür

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "İbi Müzikali" sahnelendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, çocuklar için "İbi Müzikali" sahnelendi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "İbi Müzikali" sahnelendi Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen müzikalde, matematiği eğlenceli bir dille anlatan şarkılar seslendirildi.

Çocuklara eğlenerek öğrenme imkanı sunan programda, sahnedeki gösterilere çocuklar dans ederek eşlik etti.

Çocuklar, sergi salonuna kurulan çeşitli atölye ve etkinlik alanlarında da vakit geçirdi.

"Külliye'de Ramazan", ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek.

