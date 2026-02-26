"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "İbi Müzikali" sahnelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, çocuklar için "İbi Müzikali" sahnelendi.
Ankara
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen müzikalde, matematiği eğlenceli bir dille anlatan şarkılar seslendirildi.
Çocuklara eğlenerek öğrenme imkanı sunan programda, sahnedeki gösterilere çocuklar dans ederek eşlik etti.
Çocuklar, sergi salonuna kurulan çeşitli atölye ve etkinlik alanlarında da vakit geçirdi.
"Külliye'de Ramazan", ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek.
