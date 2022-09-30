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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Muhafız Alayı Bandosu, nöbet değişimi gösterisi yaptı.

Orhan Onur Gemici   | 30.09.2022
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi

Ankara

Gösteri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ana Bina karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde, Muhafız Alayı Bandosu konseriyle başladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirdi.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden askerler de yer aldı.

Vatandaşlar, ilgiyle takip ettikleri gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti, askerlerle fotoğraf çektirdi.

Gösterinin ardından vatandaşlara içecek ikram edildi.

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