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Kültür

İstanbul Dijital Sanat Festivalinin ön gösterimi Paris’te yapıldı

İstanbul Dijital Sanat Festivalinin (IDAF) bu yılki ön gösterimi, Fransa’nın başkenti Paris’te yapıldı.

Esra Taşkın  | 17.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
İstanbul Dijital Sanat Festivalinin ön gösterimi Paris’te yapıldı

Paris

Anadolu Ajansının (AA) “Global İletişim Ortağı” olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Türk Telekom ve PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo tarafından hayata geçirilen ve haziranda İstanbul’da 5’incisi düzenlenecek IDAF’ın ön gösterimi, Azerbaycan Büyükelçiliği Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ön gösterime, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi Leyla Abdullayeva, AA Görsel Arşiv Haber Müdürü Esra Hacıoğlu, küratör Samed Karagöz, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kültürel Tanıtım ve Projeler Daire Başkanı Dr. Ömür Karslı, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Paris Müdürü Dudu Keleş, Türk ve Fransız yetkililer ile çok sayıda Türk ve yabancı sanatçıların da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 sanatsever katıldı.

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Etkinlikte, sanat stüdyo merkezi Ouchhh tarafından, AA’nın arşiv görselleriyle üretilen “Hafıza Anadolu” adlı yapay zekâ sanat eserinin ön gösterimi de yapıldı.

“Hafıza Anadolu” eserinin tasarımında, AA’nın arşivinde yer alan, Türkiye’nin sosyal, kültürel ve siyasi tarihine ışık tutan milyonlarca fotoğraf kullanıldı.

Etkinlikte, Azerbaycan’ın ilk yapay zeka sanatçısı Shusha’nın canlı solo sergisi de gösterildi.

Büyük ilgi toplayan gecede konuşan Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi Abdullayeva, daha önce farklı sanat sergilerine ev sahipliği yapan Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği Kültür Merkezi’nin ilk defa bir dijital sanat sergisine kapılarını açtığını belirtti.

Abdullayeva, bu yılki IDAF’ın başarılı geçmesini temenni ederek, bu festivalin sanatın dönüşümünü kutlamak adına dünya genelinden sanatçıları ve sanat eserlerini bir araya getirdiğini ifade etti.

IDAF Direktörü Dr. Nabat Garakhanova, “İstanbul Dijital Sanat Festivali, 5’inci yılında bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye’nin uluslararası alandaki tek dijital sanat festivalinin dünyanın her yerinde biliniyor olması bizler için büyük bir onur ve mutluluk. Destek olan tüm paydaşlarımıza, tüm sanatçılara ve festival ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

YEE Paris Müdürü Keleş, IDAF’ı ilk duyduğunda çok merak ettiğini belirterek, Garakhanova’nın ekibinin çalışmalarını gördüğünde son derece etkilendiğini ifade etti.

Keleş, “Burada algoritmalar insan yeteneğiyle buluşuyor. Duygular bu birleşimden doğuyor.” dedi.

IDAF, haziranda İstanbul’da

IDAF, dijital sanatlar alanında ulusal ve uluslararası sanatçılara; etkinlikler, atölyeler, paneller, işitsel ve görsel şovlara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin uluslararası çaptaki ilk ve tek dijital sanat festivali olan IDAF, bu yıl “Bağlanıyor” (Connecting) temasıyla, haziranda İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

IDAF’ın sponsorları arasında Anadolu Ajansı (AA), Türk Hava Yolları (THY), Boğaziçi Üniversitesi, Trendyol Vestel, ArsElectronica Export, Disad, İnstitut Français, Esas Holding, TGS Turkish Ground Services, Meta Yapı, Mayer, Akın Robotics, Node Media Lab, Müzeverse, Fransa Ditib, Istituto Italiano di Cultura, ArtecHouse, On tv, Adinteraction, FH İletişim, Dewards, Gauss, ARTtv yer alıyor.


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