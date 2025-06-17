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Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Mutlu Demirtaştan  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor

Atina

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Millilerin grubundaki diğer karşılaşmada ise ev sahibi Yunanistan ile İsviçre, yarın saat 20.30'da karşılaşacak.

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Avrupa Şampiyonası kadrosu

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Elif Bayram, Pelin Derya Bilgiç, Sinem Ataş, Teaira McCowan, Sevgi Uzun, Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan, Esra Ural Topuz, Elif İstanbulluoğlu

Türkiye'nin maç programı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

Yarın:

17.30 Türkiye-Fransa

19 Haziran Perşembe:

17.30 İsviçre-Türkiye

21 Haziran Cumartesi:

20.30 Yunanistan-Türkiye

Turnuva formatı

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada 16 takım, 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan ülkeler, doğrudan çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek final karşılaşmalarını kazanan ekipler, son 4'e kalacak. Çeyrek finalin kaybedenleri ise klasman maçları yapacak.

Turnuva, üçüncülük ve final maçıyla tamamlanacak.

Şampiyonada grup maçları 18-22 Haziran, çeyrek finaller 24-25 Haziran, yarı final ve klasman müsabakaları 27 Haziran, final, üçüncülük, beşincilik ve yedincilik maçları ise 29 Haziran'da oynanacak.

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