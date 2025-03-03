Dolar
36.48
Euro
37.96
Altın
2,863.53
ETH/USDT
2,375.50
BTC/USDT
92,004.00
BIST 100
9,838.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı baskıyı anlatan "No Other Land", "En İyi Belgesel Oscar"ını kazandı

Filistinlilerin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land" (Başka Toprak Yok), "En İyi Belgesel Oscar"ını kazandı.

Sercan İrkin  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
İsrail'in Filistinlilere uyguladığı baskıyı anlatan "No Other Land", "En İyi Belgesel Oscar"ını kazandı

İstanbul

İsrailli ve Filistinli sinemacıların ortak çalışması olan bu belgesel, Batı Şeria'nın güney ucundaki Mesafir Yatta'da geçiyor. Filistinli aktivist Basel Adra'nın, İsrail ordusunun askeri eğitim bölgesi oluşturmak amacıyla başlattığı yıkımı, canı pahasına, belgeleme çabasını anlatan film 2019-2023 yıllarında geçen gerçek olayları aktarıyor.

Adra, tanık olduğu bu yıkımı dünyaya duyurmaya çalışırken, İsrailli gazeteci Yuval Abraham ile tanışıyor. Çatışmanın iki tarafında doğan insanları, aynı yapımda bir araya getiren belgesel ekibinde Hamdan Ballal ve Rachel Szor da bulunuyor.

Batı Şeria, "Altı Gün Savaşları" olarak bilinen Arap-İsrail çatışması sonrası 1967 yılından bu yana İsrail ordusunun işgali altında bulunuyor.

Filmin yapımcılarından duygu dolu ödül konuşması

Basel Adra, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 2 ay önce baba olduğunu belirterek, "Umudum, kızımın benim şu anda yaşadığım hayatı yaşamak zorunda kalmaması. 'No Other Land', onlarca yıldır katlandığımız ve hala direnmeye devam ettiğimiz acı gerçeği yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Adra, dünyayı adaletsizliği ve Filistin halkına yönelik etnik temizliği durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırdıklarını vurguladı.

Yuval Abraham ise seslerinin dünyaya daha güçlü ulaşması için bu filmin, Filistin ve İsrail ortak yapımı olarak hazırlandığını söyledi.

Abraham, 5 yıl süren belgesel yapım sürecinde aralarında sıkı bir bağ oluşan Filistinli arkadaşı Basel Adra'yı işaret ederek, "Basel'e baktığımda kardeşim gibi görüyorum ama eşit değiliz. Benim sivil yönetim altında özgür olduğum, Basel'in ise hayatını mahveden ve kontrol edemediği askeri yasalar altında olduğu bir rejimde yaşıyoruz." diye konuştu.

Abraham, iki devlet çözümüne gönderme yaparak, "Etnik üstünlüğün olmadığı, her iki halkın da ulusal haklara sahip olduğu farklı bir yol, siyasi bir çözüm var." dedi.

İsrailli film yapımcısı, "Buradayken (ABD), bu ülkedeki dış politikanın bu yolu engellemeye yardımcı olduğunu söylemek zorundayım." diyerek, iki devletli çözüme gidilmesi yolunda ABD’yi eleştirdi.

Film, festivallerde büyük ilgi görerek gecenin favorilerinden biri olarak Oscar'a geldi. Film için 24 ülkede dağıtım anlaşması yapılmasına rağmen ABD'de belgesel için dağıtımcı şirket bulunamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye yeniden gazlaştırma kapasitesinde Avrupa ikincisi oldu
Arabuluculukta çözüme ulaşan dosya sayısı 4 milyonu aştı
Yurtta kar yağışı etkili olmaya devam ediyor
Eskişehir'de çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı

Benzer haberler

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı baskıyı anlatan "No Other Land", "En İyi Belgesel Oscar"ını kazandı

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı baskıyı anlatan "No Other Land", "En İyi Belgesel Oscar"ını kazandı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya göre Putin'i müzakereye ikna etmek savaşın sonlanması için en önemli yol

97. Oscar ödülleri sahipleriyle buluştu

ABD'deki Times Meydanı'nda bir araya gelen Müslümanlar teravih namazı kıldı

ABD'deki Times Meydanı'nda bir araya gelen Müslümanlar teravih namazı kıldı
Zelenskiy, taraflar hazır olduğu takdirde ABD ile maden anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyledi

Zelenskiy, taraflar hazır olduğu takdirde ABD ile maden anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyledi
Netanyahu, Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etti

Netanyahu, Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet