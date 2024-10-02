Dolar
34.23
Euro
37.95
Altın
2,653.49
ETH/USDT
2,452.30
BTC/USDT
61,264.00
BIST 100
9,206.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleştirilen “TEKNOFEST 2024”ün açılış töreninde konuşuyor
logo
Kültür

Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında 361 bin 215 ziyaretçi ağırlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilk kez nisanda hayata geçirilen "Gece Müzeciliği" uygulaması kapsamında ören yeri ve müzeleri 361 bin 215 kişi ziyaret etti.

İsa Toprak  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında 361 bin 215 ziyaretçi ağırlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kültür turizminde yeni bir dönemin kapılarını aralayan uygulama, ören yerlerini ve müzeleri gece saatlerinde ziyaret etmek isteyenler için büyük bir fırsat oldu.

Nisan-eylül arasında, İzmir Efes Ören Yeri'ni 284 bin 240, Denizli Hierapolis'i ise 76 bin 975 kişi ziyaret etti.

Böylece 361 bin 215 ziyaretçi Gece Müzeciliği kapsamında tarihi mekanlarda ağırlandı.

Farklı yerlerde de hayata geçirilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gece Müzeciliği projesinin tarihi yerlere "yepyeni bir boyut" kazandırdığını belirten Ersoy, İzmir Efes ve Denizli Hierapolis (Pamukkale) gibi eşsiz mirasları 361 bin 215 ziyaretçinin gece atmosferinde keşfettiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, "Önümüzdeki yıllarda farklı yerlerde de Gece Müzeciliği uygulamalarımızı hayata geçirip ülkemizin kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Turizmi dört mevsim canlı tutma hedefimize büyük katkı sağlayan projede emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Ateş Serbest-2024" faaliyeti için hazırlıklar sürüyor
Sıcaklık ve kuraklık Niğde'de elma üretimini olumsuz etkiledi
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında seferler yapılamıyor
HSK, Yargıtaya 8 yeni üye seçti
Zonguldak'ta kuvvetli yağış sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında 361 bin 215 ziyaretçi ağırlandı

Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında 361 bin 215 ziyaretçi ağırlandı

Somut olmayan kültürel miras "İstanbul Kültür Yolu Festivali"nde ele alındı

Antalya bu yıl 9 ayda ağırladığı 14 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı

Coğrafi işaretli Bafra zembilini yaşatmak için çalışıyor

Coğrafi işaretli Bafra zembilini yaşatmak için çalışıyor
"İstanbul Kültür Yolu Festivali" yarın başlıyor

"İstanbul Kültür Yolu Festivali" yarın başlıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet sonrası kurulan vakıflara yönelik eğitim programı başlattı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet sonrası kurulan vakıflara yönelik eğitim programı başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet