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Kültür

Gece Müzeciliği konserlerinin ilki, Efes Antik Kenti'nde düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, Efes Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluştu.

Halil Fidan  | 22.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Gece Müzeciliği konserlerinin ilki, Efes Antik Kenti'nde düzenlendi Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen konserde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, solist olarak barok müziğin başarılı keman sanatçılarından Andres Gabetta ile sahne aldı.

Konserde ayrıca barok dönemin sevilen bestecilerinden Antonio Vivaldi'nin "Mevsimler" başlıklı keman konçertosu beğeniye sunuldu.

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