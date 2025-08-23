Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali yedinci gününde düzenlenen etkinliklerle devam etti.
Erzurum
Bakanlığın, Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlediği festivalin 9. durağı Erzurum'da, kültür ve sanatı birleştiren programlar gerçekleştiriliyor.
Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro gibi etkinlikler düzenleniyor.
Sanatçı Siyam, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.
Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Dosta Doğru" programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Erzurumlularla bir araya geldi.
İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki "Can Azerbaycan'dan Sevgilerle" etkinliği ise halk sanatçısı Mansum İbrahimov yönetimindeki Karabağ Muğam Grubu ile Türkiye'deki Azerbaycan Kültür Merkezi'nin "Zengezur" Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu ilgililerin beğenisini topladı.
Müzisyenler İlayda Türkü Yıldız ve Rıdvan Adede'nin yorumlarıyla, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde davetlilere müzik dolu bir gece yaşattı.
Kale Önü Aşıklar Sahnesi'nde gerçekleşen "Kerem, Garip, Şenlik Ruhsati Programı" kapsamında sahneye çıkan aşıklar Fuat Çerkezoğlu, Ahmet Poyrazoğlu, Kul Nuri, Sabri Yokuş ve Yakup Kuştaşoğlu saz ve sözleriyle dinleyenlerin beğenisini topladı.
Erzurum Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Erzurum'un Karaz Kültürü ve Ötesi: Büyük ve Karmaşık Kültürel Bir Olgunun Anatomisi" başlıklı sempozyumda Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak ve Dr. Gülşah Öztürk, Karaz kültürüne dair önemli bilgiler paylaştı.
Olimpiyat Parkı'nda kurulan, içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti. Çocuklar, festivalin yedinci gününde, "Kral Şakir Mini Şölen" çocuk tiyatrosuyla en sevdikleri çizgi film karakterlerini sahnede izleme fırsatı buldu.
İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Astronomi Atölyesi" ile minikler, gökyüzünün gizemli dünyasını keşfetmenin heyecanını yaşadı.
Erzurum Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Erzurum’un Karaz Kültürü ve Ötesi: Büyük ve Karmaşık Kültürel Bir Olgunun Anatomisi” konulu sempozyumda, Karaz kültürüne dair önemli bilgiler paylaşılıyor.
Dün başlayan ve bugün sona erecek 10 oturumluk sempozyum, bölgede kültürle ilgili ilk kazıları başlatan arkeolog Hamit Zübeyr Koşay anısına gerçekleştiriliyor.
Arkeolog Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumda konuyla ilgili yerli ve yabancı 42 bildirinin sunulduğunu söyledi.
Sempozyumun internet üzerinden ve arkeoloji haber kanalında canlı yayınlandığını belirten Altunkaynak, "Hamit Zübeyr Koşay hocamızın 83 yıl önce şimdiki Kahramanlar, eski adıyla Karaz köyünde başlattığı kazı sonucunda kültür açığa çıkıyor ve adına köyün eski adını veriyor." dedi.
Altunkaynak, Karaz Kültürü'nün Kura ve Aras nehirlerinin suladığı topraklarda filizlendiğini, Kafkaslar'dan İran'a, Doğu Anadolu'dan Filistin'e kadar uzandığını ve bin yılı aşkın süredir varlığını hissettirdiğini anlattı.
Kültürün uzun yıllardır araştırıldığına dikkati çeken Altunkaynak, şöyle konuştu:
"Sempozyumda kültürü bütün yönleriyle ele alıyoruz. Yerleşim stratejilerinden, seramik ürünlerinden, yapılan kazılardan sonuçlara kadar her yönüyle konuşuyoruz. Antropolojik sonuçlar, DNA sonuçları yaptık, bu ilk kez yapılıyor. İlk kez bu kadar Karaz mezarı bulmuştuk Alaybeyi'nde onun antropolojik sonuçları ve hayvan kemikleri yayınlanıyor. Yani bütün yönleriyle ve sonuçlarıyla 2 gündür konuşmalar sürüyor. Bugün akşam hepsini birleştirip neler öğrendiğimizi değerlendireceğiz ve bilim dünyasına bunu sunacağız. Bunları duyurmak ve derli toplu olarak bir arada bilim insanlarıyla tanıtmayı amaçladık."
Sempozyumun düzenleme komitesinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Erzurum Müzesi’nde görevli arkeolog Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak ve Dr. Gülşah Öztürk yer alıyor.
