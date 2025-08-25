Dolar
40.99
Euro
48.02
Altın
3,370.80
ETH/USDT
4,630.30
BTC/USDT
111,575.00
BIST 100
11,490.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Devlet Bahçeli'yi Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti
logo
Dünya

Paris'teki festivalde İrlandalı müzik grubu Kneecap, İsrail'in "soykırımı"na tepki gösterdi

Fransa’nın başkenti Paris’teki festivalde sahne alan İrlandalı müzik grubu Kneecap, İsrail'in Gazze'deki "soykırımı"na tepki göstererek Filistinlilere destek mesajı verdi.

Şeyma Yiğit  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Paris'teki festivalde İrlandalı müzik grubu Kneecap, İsrail'in "soykırımı"na tepki gösterdi

Ankara

Paris'in banliyölerinden Saint-Cloud'da düzenlenen rock müzik festivali Rock en Seine'de Filistin'e verdiği destekle öne çıkan Kneecap grubu da sahne aldı.

Gazze'de yaşananlara dikkati çeken Kneecap grubu, performansı sırasında katılımcıların da desteğiyle "Özgür Filistin" sloganları attı.

Grubun solisti Liam O'Hannah, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, bir savaş suçlusudur. Bu, Filistinlilere karşı bir soykırımdır. Eğer buna soykırım demiyorsanız ne diyeceksiniz?" şeklinde konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aynı zamanda Fransız hükümetinin İsrail politikasına da tepki gösteren grup, sahnedeki arka plana "Fransa hükümeti suç ortağı: İsrail ordusuna silah ticareti yapıyor ve bunu kolaylaştırıyor." yazılı mesajı yansıttı.

Öte yandan İsrail yanlısı grup, Kneecap'in konserini engelleme girişiminde bulundu.

Kneecap, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bir grup siyonist, bayraklarla ve ıslıklarla Paris’teki konserimizin başlangıcını engellemeye çalıştı. Biz, onlar gibi değiliz. Biz, İsrail gibi değiliz. Kavga çıkarmak için burada değiliz, hepsi Filistin’e sevgi ve destek için.” ifadelerini kullandı.

- Kneecap’ın katılımı nedeniyle festivale sağlanan fon geri alınmıştı

Rock en Seine müzik festivaline belediye tarafından sağlanan fon, Filistin’e desteğiyle öne çıkan İrlandalı müzik grubu Kneecap’in programda yer alması nedeniyle geri çekilmişti.

Saint-Cloud Belediye Meclisi, 3 Temmuz'da aldığı kararla Filistin'e desteğiyle adından söz ettiren Kneecap müzik grubunun festival programına dahil edilmesine tepki göstererek organizasyon için sağladığı 40 bin avroluk hibeyi geri çektiğini duyurmuştu.

Saint-Cloud Belediye Başkanı Eric Berdoati, son Belediye Meclisi toplantısında hibenin geri çekilmesi kararını, "Biz, kültürel faaliyetleri sübvanse ediyoruz, siyasi faaliyetleri değil." sözleriyle savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren gazeteciler için paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
OGM'ye ait yangın söndürme uçağı su alma sırasında kaza kırıma uğradı
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu

Benzer haberler

Paris'teki festivalde İrlandalı müzik grubu Kneecap, İsrail'in "soykırımı"na tepki gösterdi

Paris'teki festivalde İrlandalı müzik grubu Kneecap, İsrail'in "soykırımı"na tepki gösterdi

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Telegram'ın kurucusu Durov, 2024’te Fransız polisinin hatası nedeniyle gözaltına alındığını söyledi

Telegram'ın kurucusu Durov, 2024’te Fransız polisinin hatası nedeniyle gözaltına alındığını söyledi
Dünyaca ünlü besteci ve müzisyen Sami Yusuf, İstanbul'da konser verdi

Dünyaca ünlü besteci ve müzisyen Sami Yusuf, İstanbul'da konser verdi
Olimpik Marsilya taraftarlarından "Soykırımı durdurun, Filistin halkını özgürleştirin" çağrısı

Olimpik Marsilya taraftarlarından "Soykırımı durdurun, Filistin halkını özgürleştirin" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet