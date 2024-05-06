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Kültür

Edirne'ye Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için 3 günde 100 binin üzerinde araç giriş yaptı

Edirne Valisi Sezer, 4-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri kapsamında kente 100 binden fazla araç girişinin olduğunu söyledi.

Hakan Mehmet Şahin  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Edirne'ye Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için 3 günde 100 binin üzerinde araç giriş yaptı

Edirne

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'ni değerlendirdi.

Şenliklerin çok güzel geçtiğini ifade eden Sezer, Edirne'nin çekim alanı güçlü bir şenliğe ev sahipliği yapmasının büyük şans olduğunu vurguladı.

Kültürel mirasa ev sahipliği yapmanın mutluluğunun yanı sıra şenliğin ekonomik canlılık da getirdiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Kentin kapasitesinin çok üzerinde araç girişi oldu. Şenlikler boyunca sadece 1300'e yakın tur otobüsünün geldiğini biliyoruz Yine şenlikler boyunca 100 binden fazla araç kente giriş yaptı. Antalya'dan, İzmir'den her yerden insanlar geldi.

Önümüzdeki yıl bunu daha da planlı bir şekilde yapmamız gerekir. Büyük yoğunluğa rağmen bir kaos yaşanmadı. Benim gördüğüm, sahada da bir düzen vardı. Kakava, Edirne için büyük bir şans. Fakat şehrin potansiyelini, gelen insanlara, doğru enstrümanlarla doğru bir şekilde aktarmamız gerek."

Temmuz ayında 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacağını anımsatan Sezer, Kakava'nın iyi bir projeksiyon sunduğunu, bu doğrultuda Kırkpınar'da iyi bir çalışma yaparak trafik başta olmak üzere her türlü tedbiri alacaklarını söyledi.

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