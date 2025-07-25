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Bakan Göktaş'tan Eskişehir'de orman yangını şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi'nde çıkan, ardından Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınında şehit olanların aileleri ile yaralananlara ziyarette bulundu.

Atahan Gezer, Zehra Ongan  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Bakan Göktaş'tan Eskişehir'de orman yangını şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti

Eskişehir

İlk olarak yangına müdahale ederken şehit düşen ağır taşıt şoförü Tolunay Kocaman'ın Seyitgazi ilçesi Kümbet Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden Bakan Göktaş, şehidin annesi Hatice ve babası Hüseyin Kocaman ile eşi Burcu Kocaman ve yakınlarıyla görüştü.

Aileye başsağlığı dileyen Göktaş, daha sonra yangında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki babaevine uğrayarak, şehidin annesi Habibe ve babası Salih Dereli ile eşi Eda Dereli'ye taziyede bulundu.

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Ardından yangında yaralanan orman işçisi Kader Dereli'yi tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesinde ziyaret eden Göktaş, Dereli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

"140 psikososyal destek personelimizle 490 vatandaşımıza psikososyal destekler sağladık"

Bakan Göktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu yangında 5 orman çalışanı ile 5 AKUT gönüllüsünün şehit olduğunu hatırlattı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Göktaş, şunları kaydetti:

"Hastanemizde bir yaralımız var, durumu iyiye gidiyor. Çok yakın takip ediliyor. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak sahadaydık. Afyonkarahisar, Eskişehir, Denizli, Karabük ve Ankara başta olmak üzere 140 psikososyal destek personelimizle 490 vatandaşımıza psikososyal destekler sağladık."

Göktaş, çalışmalarını 7 gün 24 saat esasıyla sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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