Dolar
27.41
Euro
28.99
Altın
1,848.82
ETH/USDT
1,680.60
BTC/USDT
26,973.00
BIST 100
8,334.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Bakü’de Uluslararası Türkiye Mezunları Azerbaycan Buluşması ve Türkiye Mezun Ödülleri Programı’nda konuşuyor
logo
Kültür

"Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler" sergisi 2 Ekim'de İstanbul'da açılacak

"Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler" sergisi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla 2 Ekim'de İstanbul'da açılacak.

Mehmet Tosun  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
"Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler" sergisi 2 Ekim'de İstanbul'da açılacak Sergi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Sergi Salonunda düzenlenecek.

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Sergi Salonundaki sergi, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlandı.

Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve bugüne dair Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk Eğitim Müzesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler II. Abdülhamit Arşivi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Milli Kütüphane fotoğraf arşivlerinde yer alan eğitim içerikli fotoğraf, belge ve materyallerin seçkisinden oluşan sergi, geçmiş ile gelecek arasında bağ oluşturmayı, ziyaretçileri etkileşimli tahtalar, robotlar ve gelecek yüzyıllara uzanan eğitim yolculuğuna çıkarmayı amaçlıyor.

Serginin giriş bölümünde, Cumhuriyet dönemi eğitim anlayışına temel oluşturması bakımından Osmanlı Devleti'nin son dönemine ait şehadetnameler, tasdiknameler, icazetnameler, defterler ve eğitim içerikli fotoğraflara, serginin devamında ise geçmişten bugüne Cumhuriyet dönemi başta olmak üzere diploma, ders araç gereçleri ve fotoğraflara yer verilecek.

Çeşitli dönemlere ait 175 fotoğraf ve eğitim materyalinin bulunacağı sergi, 15 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Amasya'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Gaziantep'te "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" sona erdi
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkisini gösteriyor
Eskişehir ve Kütahya çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Mogan Gölü'ndeki tatbikatının görüntülerini paylaştı

Benzer haberler

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkisini gösteriyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkisini gösteriyor

"Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler" sergisi 2 Ekim'de İstanbul'da açılacak

Tarihi Zeyrek Çinili Hamam, restorasyonun ardından "Kalıntıların Şifası" sergisiyle son kez sanatseverleri ağırlıyor

Klasik otomobil tutkunları Konya'da buluştu

Klasik otomobil tutkunları Konya'da buluştu
İstanbul'da bir kadın tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü

İstanbul'da bir kadın tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü
Cumhuriyetin hafızası, Mudurnu'da "Yüz Yıllık Miras: Bengüboz" sergisinde canlandı

Cumhuriyetin hafızası, Mudurnu'da "Yüz Yıllık Miras: Bengüboz" sergisinde canlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet