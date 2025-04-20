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Kültür

Çocuklar, CSO Ada Ankara'da "23 Nisan" coşkusunu konserler ve atölyelerle yaşayacak

Minik sanatseverler, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da CSO Ada Ankara'da düzenlenecek konserler, renkli etkinlikler ve atölyelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşayacak.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Çocuklar, CSO Ada Ankara'da "23 Nisan" coşkusunu konserler ve atölyelerle yaşayacak

Ankara

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, 23 Nisan saat 20.00'de "Dinçer Özer ile Ritmik Renkler Vurmalı Çalgılar Orkestrası ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri" düzenlenecek.

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in yönetimindeki, perküsyon sanatçısı Soner Özer ile Funda Özyurt Argun ve Suat Karausta'nın sahnede olacağı konserde, "Ritmin Çocukları", "Ritmin Anneleri", Ritmin Üstatları", "Da Capo Çiçeklerin Armonisi Çocuk Korosu" performans sergileyecek.

"Küçük Eller, Büyük Ritimler" konseri

Geleceğin sanatçılarını yetiştirmek amacıyla kurulan Serdar Ceylan Bateri Çocuk Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sanatsever minikleri ve ailelerini "Küçük Eller, Büyük Ritimler" konseriyle buluşturacak.

Bu özel günde sahne alacak minik müzisyenler, ilk konser heyecanını yaşayacak ve izleyicilere 23 Nisan'da CSO Ada Ankara'da Mavi Salon'da saat 15.00'de keyifli bir performans sunacak.

Çocuklar konserde, klasik müzikten film müziklerine, halk ezgilerinden çağdaş eserlere uzanan geniş bir repertuvardan şarkılar seslendirecek.

Resim ve yaratıcı drama atölyesi de olacak

23 Nisan'da, CSO Ada Ankara fuayesinde, saat 14.00 ve 16.00'da çocuklar için resim atölyesi ile yaratıcı drama atölyesi düzenlenecek.

Görsel sanatlar öğretmeni Esra Uzunoğlu rehberliğinde gerçekleşecek özel resim atölyesinde çocuklar, 23 Nisan'ın anlam ve önemini düşünerek, sulu boya tekniği hakkında temel bilgiler edinecek ve püf noktalarını eğlenceli bir şekilde soru-cevapla öğrenecek.

Çocuklar, özel resim atölyesinde kendi çizimlerini sulu boya ile renklendirerek hayal güçlerini tuvallere yansıtacak.

CSO Tarihi Salon'da 23 Nisan'da üç etkinlik

Palyaçolar Sirki, 23 Nisan'da CSO Tarihi Salon'da saat 13.00'te çocuklar için eğlence, müzik, dans ve macera dolu bir gösteri sunacak.

Yine CSO Tarihi Salon'da saat 15.00'da baloncukların renklerle buluşarak sanata dönüştüğü gösteri "Bubble Queen" miniklerle buluşacak.

Saat 19.00'da ise "Çılgın Kuklalar Müzikali" sahnelenecek. Müzikal, masal diyarında bulunan kahramanlar Spiderman ve Kırmızı Şapkalı Kız'ın Binbir Surat tarafından kaçırılmasını ve haberi alan Muppet Kukla Bilgiç'in, Sincap Fındık ve Angry Bird maskotlarına olan biteni anlatmasını konu ediyor.

Müzikal, arkadaşlarını kurtarmak için masallar diyarına doğru yola çıkan kahramanları bekleyen büyük macerayı minik sanatseverlere sunuyor.

Etkinlikler 24, 25 ve 26 Nisan'da da devam edecek

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konserini, 24 Nisan saat 20.00'de CSO Ada Ankara Mavi Salon'da verecek.

Şef Savaş Demiral yönetimindeki topluluk, Türk Dünyası'nın dört bir yanından ezgileri ve dansları sanatseverlerle buluşturacak.

Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konser 25 Nisan'da

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri, 25 Nisan saat 19.00'da CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da seyirciyle buluşacak.

Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde, Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, Ayvalık Zeytin Çekirdekleri Orkestrası ve Çocuk Korosu, Gaziantep Nar Çiçekleri Çocuk Korosu ve Da Capo Çiçekleri Armonisi Çocuk Korosu sahnede bir araya gelecek.

Bu özel konserde, geniş bir repertuvar seyirciye sunulacak.

26 Nisan'da çocuklar için opera ve müzik etkinliği

Ankara Devlet Opera ve Balesi, minik izleyicileri müzik ve operayla tanıştırmak için hazırladığı özel programla sahnede olacak.

"Mahir Kat ile Çocuklar için Müzik ve Opera" etkinliği, 26 Nisan saat 13.00'da CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da çocuklar için sahnelenecek.

Bu etkinlikte, çocuklar klasik müziğin büyülü dünyasına adım atarken, operanın temel öğelerini yakından tanıma fırsatı bulacak. Renkli sahneleme, tanıdık ezgiler ve interaktif anlatımlarla dolu bu gösteri, çocukların sanatla ilk buluşması için deneyim sunuyor.

Biletler, "biletinial.com" adresi, "SanatCepte" uygulaması ve CSO Ada Ankara fuaye alanındaki Biletinial gişesi üzerinden temin edilebilecek.



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