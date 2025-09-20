Dolar
Kültür

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO açılış konseri verdi

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) açılış konseri verdi.

Fatma Nur Candan  | 20.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO açılış konseri verdi

Ankara

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da yapılan konserde, Cemi'i Can Deliorman'ın yönetimindeki orkestraya, Burak Onur Erdem'in yönettiği Ankara Devlet Çoksesli Korosu eşlik etti.

Festivalin ilk gününde dinleyiciye sunulan konserde, Karl Jenkins'in dünyaca ünlü eseri "Symphonic Adiemus" seslendirildi.

Koro ve orkestra uyumuyla sahneye taşınan eserle, klasik müzik ile çağdaş ezgilerin birleşimi yansıtılarak dinleyicilere farklı bir müzikal deneyim sunuldu.

