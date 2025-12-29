Dolar
Kültür

Çanakkale'de Troya Müzesi Denizcilik Sergi Alanı açıldı

Enerjisa Üretim, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği işbirliğiyle, Homeros'un destanlarından ilhamla ve dönemin tekniklerine uygun olarak inşa edilen gemi, Troya Müzesi koleksiyonuna kazandırıldı.

Çiğdem Münibe Alyanak, Burak Akay  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Çanakkale'de Troya Müzesi Denizcilik Sergi Alanı açıldı Fotoğraf: Çiğdem Münibe Alyanak/AA

Çanakkale

Troya dönemine özgü kavela–zıvana yöntemiyle, çivi kullanılmadan inşa edilen geminin yer aldığı Troya Müzesi Denizcilik Sergi Alanı törenle ziyarete açıldı.

Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, açılışta yaptığı konuşmada, replikanın yerini bulduğunu ve Troya Müzesi'nde daimi olarak sergileneceğini söyledi.

Çanakkale'nin içinde yer aldığı coğrafyanın rüzgarın başkenti olduğunu ve geçmişten günümüze de rüzgarın bereketinden faydalanmaya devam ettiğini dile getiren Bayçöl, Enerjisa Üretim'in de bu coğrafyada yerleşik olduğunu anlattı.

Bayçöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanakkale'nin rüzgarın başkenti olmasından mütevellit bizim de yaklaşık 300 megavat kapasitede rüzgar santralimiz Türkiye'de rekabetçi elektrik üretimini, aynı zamanda yeşil enerji tedariğini sağlıyor. Yolumuz çok güzel bir şekilde Troya Müzesi ile buluştu daha sonra 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği ile buluştuk. O andan itibaren bu geminin Troya Müzesi'nde yer almasıyla ilgili hayaller kurmaya başladık. Bugün bu hayal gerçeğe döndü. Bugün bu geminin burada yer alması bizim için büyük bir keyif. İnsanlar da kafalarında canlandırabilecekler. Bu geminin binlercesi Troya Savaşı'nın bir parçasıydı. Bu coğrafya aslında bu tarz kalpten yapılan mücadelelerin de başkenti olmuş vaziyette. Çok gururlu ve keyifli bir gün bizim için."

Enerjisa Üretim'in varlıklarıyla büyük bir coğrafyaya yayıldığını, Türkiye'nin yaklaşık yüzde 5'e yakın elektrik tüketimini, 5 farklı teknolojide karşıladıklarını belirten Bayçöl, bazı antik kentlerin yakınında da santrallerinin bulunduğun aktardı.

Bayçöl, Troya'nın çok yakınında 4-5 rüzgar santralinin işletme halinde olduğunu, Efes Antik Kenti'ne 10-15, Bergama'da ise 20 dakika mesafede Türkiye'nin en büyük rüzgar santrallerinden birinin yer aldığını belirterek, "Sanıyorum antik kentlerle bütünleşmemiz bundan sonra daha güçlü şekilde devam edecek. Bu projeler bizim için geleceğe sorumluluk projesi. Çünkü biz rüzgarı hem geçmişle, günümüzle kurduğumuz bir bağ hem de doğayla kurduğumuz dengenin unsuru hem de geleceğimizi ve çocuklarımızı düşündüğümüzde bir sorumluluk olarak dikkate alıyoruz ve faaliyetlerimizi buna göre şekillendirmeye çalışıyoruz. Buna benzer projelerde yer almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği Başkanı Mualla Erkurt ise bu gemi için geçen sene kasım ayında yola çıktıklarını, esas çalışmalara temmuz ayında başladıklarını anlattı.

Troya Müzesi Denizcilik Sergi Alanı'nda ziyarete açılan tekneyi yaparken çok heyecanlandıklarını ifade eden Erkurt, şunları kaydetti:

"Böyle kalıcı bir serginin olması, Troya'nın deniz bağlarının kurulması için çok kısa bir sürede imal ettik Enerjisa Üretim'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Troya Müzesi'nin desteğiyle. İnşallah bundan sonra güzel insanlara hizmet eder, hikayesini anlatır, denizle olan bağların kuvvetlenmesini sağlar. Deniz kültürünün önemli olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir engel olmadan bütün yüklerin taşındığı bir yerdir deniz. Bunları anlatmak için müzeye de görevler düşüyor."

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Enerjisa Üretim CEO'su Bayçöl, 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği Başkanı Erkurt, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın ve Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören tarafından kesilen kurdelenin ardından Troya Müzesi Denizcilik Sergi Alanı'nı ziyarete açıldı.

