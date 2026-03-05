Enerjisa Üretim, kadınların sahada aktif rol aldığı enerji ekosistemi oluşturuyor
Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, "Çanakkale'de bulunan Ovacık Rüzgar Enerji Santrali'miz Türkiye'de uçtan uca kadınlar tarafından yönetilen ilk enerji üretim santralidir." dedi.
İstanbul
Enerjisa Üretim'in Rüzgarı Enerjiye Dönüştüren Kadınlar (REDKA) programı kapsamında görev alan kadın mühendis ve teknisyenler, rüzgar santrallerinde operasyonun aktif bir parçası olurken Çanakkale Ovacık Rüzgar Enerji Santrali'nin (RES) tamamen kadınlardan oluşan ekip tarafından işletilmesi sektördeki dönüşümün somut bir örneği olarak öne çıkıyor.
Enerji sektöründe kadınların sahadaki temsiliyeti somut uygulamalarla güçlenirken Enerjisa Üretim bu doğrultuda hayata geçirdiği projelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kapsayıcı dönüşüm vizyonunu ortaya koyuyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki büyümeyi yalnızca teknolojik kapasite artışıyla sınırlı görmeyen şirket, enerji dönüşümünün aynı zamanda güçlü bir insan ve yetenek dönüşümü gerektirdiği yaklaşımıyla hareket ediyor. Bu kapsamda, sektörde kadın temsiliyetinin artırılmasına yönelik somut adımlar atılıyor.
Enerjisa Üretim, REDKA programıyla kadın mühendis ve teknisyenlerin enerji sektöründe aktif rol üstlenmesini, teknik ve saha rollerinde kadın temsiliyetinin güçlendirilmesini ve yenilenebilir enerji alanında nitelikli kadın yetenek havuzu oluşturulmasını hedefliyor. Programla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığın artırılması da amaçlanıyor.
REDKA ile 25 kadın mühendis ve teknisyen istihdam edildi
REDKA kapsamında katılımcılara, teknik becerilerini geliştirmeye yönelik 6 ay süren, 3 aşamalı bir eğitim sunuluyor. Eğitim sürecinde sunum teknikleri, networking becerileri ve saha uygulamalarıyla katılımcıların sektördeki etkinliği artırılıyor.
Bugüne kadar REDKA Mühendis ve Teknisyen programları kapsamında 25 kadın mühendis ve teknisyen Enerjisa Üretim bünyesine kazandırıldı.
Programın somut çıktılarından biri olarak, Çanakkale'de bulunan Ovacık RES Aralık 2024'ten bu yana tamamen kadınlardan oluşan bir ekip tarafından işletiliyor. Avrupa'nın en büyük rüzgar enerjisi projelerinden biri olan YEKA RES-2 kapsamında hayata geçirilen santral, Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen ilk rüzgar enerji santrali olma özelliğini taşıyor.
REDKA yeni dönemde de devam edecek
REDKA Teknisyen programı bu yıl da yeni dönemiyle devam edecek. Mayısta duyurusu yapılacak program kapsamında katılımcılar birebir ve uygulamalı teknik eğitimlerle sahaya hazırlanacak. Sınırlı kontenjanla yürütülecek programla kalıcı istihdam etkisi yaratılması hedefleniyor.
"Enerjinin geleceğinde kadınların imzası daha belirgin hale gelecek"
Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, AA muhabirine, enerji sektöründeki dönüşümde teknolojik çeşitliliğin yanı sıra insan kaynağı çeşitliliğinin de önem kazandığını söyledi.
Gürkale, enerji sektöründeki erkek egemen algıyı değiştirmek için somut adımlar attıklarını, kadınların tüm pozisyonlarda ve liderlik rollerinde daha güçlü temsil edilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.
Bu kapsamda Ovacık RES'e dikkati çeken ve bunun bir santraldeki tüm görevlerin kadınlar tarafından üstlenilebileceğini göstermek amacıyla atılmış bir adım olduğunu ifade eden Gürkale, "Çanakkale'de bulunan Ovacık Rüzgar Enerji Santralimiz Türkiye'de uçtan uca kadınlar tarafından yönetilen ilk enerji üretim santrali." dedi.
Gürkale, REDKA programına değinerek, şunları kaydetti:
"Kız çocuklarını daha meslek liseleri, üniversite aşamasındayken, teknik kabiliyet ve donanım isteyen bütün rollerde alanlarının ve yerlerinin açık olduğunu göstermek, onları yetiştirmek maksadıyla 'Rüzgarı Enerjiye Dönüştüren Kadınlar' programını hayata geçirdik. Bu programı her yıl yeniliyoruz. Program kapsamında sıfırdan, yeni mezun arkadaşlarımızın yatırımlardan inşaata, santral işletmesine kadar işimizin her alanında uçtan uca yer almalarını sağlıyor ve bu alanlarda kadınlara fazlasıyla yer olduğunu göstermek için aksiyon alıyoruz."
Kuruluşunun 30'uncu yılında Enerjisa Üretim'in rüzgar enerjisi alanındaki konumuna ilişkin de konuşan Gürkale, "Türkiye'de rüzgar enerjisinde kurulu gücü 1000 megavata ulaşan ilk şirketiz." dedi.
Gürkale, şirketin 30'uncu yılını kutladığı bu dönemde sektördeki dönüşüme işaret ederek, "Enerjinin geleceğinde ve dönüşümünde kadınların imzası çok daha belirgin hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.