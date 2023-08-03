Dolar
26.96
Euro
29.60
Altın
1,935.34
ETH/USDT
1,845.60
BTC/USDT
29,273.00
BIST 100
7,221.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Washington DC’de "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında ifade vermesi bekleniyor.
logo
Kültür

Bursa'da tarihi Balıkpazarı Cami'nin restorasyonu tamamlandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinin sembollerinden olan tarihi Balıkpazarı Cami, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından yarın ibadete açılacak.

Sergen Sezgin  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Bursa'da tarihi Balıkpazarı Cami'nin restorasyonu tamamlandı

Bursa

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, restorasyonuna 2021 yılının Mayıs ayında başlanılan Balıkpazarı Cami'de çalışmalar sona erdi.

Tarihi eser niteliğinde olan caminin restorasyonu kapsamında çatı örtüsü üzerinde bulunan kurşun kaplamalar sökülüp, izabe edilip, yeniden kaplama yapıldı. Kurşun altı çatı örtüsü ve makasları yenilenirken, alaturka kiremit döşendi.

Cami, dış cephelerinde bulunan çimento sıvalar ise raspa edildi, horasan sıva yapıldı. Pencere, kemer ve kornişler temizlenerek ihya edilirken, iç cephelerdeki çimento sıvalar raspa edilerek horasan sıva yapıldı. İç ve dış cephe boyandı, camide bulunan taşıyıcı kolonlar çelik donatılarla güçlendirildi. Kalem işleri de özgün haline getirildi. Minber, mihrap ve kürsü ahşap malzeme ile yeniden imal edilen camide, dış cephedeki demir kapılar, zemin döşemesi, halılar, avizeler yenilendi, döşeme üzerine ısıtıcı şilte serildi.

Cami ibadete yarın cuma namazıyla açılacak.

Balıkpazarı Cami

Gemlik ilçesinde yaşayan Rumlar tarafından kilise olarak yapılan ve inşa kitabesi bulunmayan cami, 19. yüzyılın sonlarında inşa edildi. Paragia-Pazariotissa Kilisesi olarak bilinen yapı 1922-1923 yıllarında vuku bulan nüfus mübadelesi sonucunda camiye çevrildi ve bugünkü halini aldı.

İlerleyen dönemlerde kuzeydoğu köşesine minare eklenen eser, doğu-batı doğrultusunda gelişmiş kapalı şemayı yansıtıyor. Yapının üzeri ise ortada büyük kubbe ve yanlarda dört yarım kubbe ile kapatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meclis, olağanüstü toplanıyor
Esenyurt'ta tekel bayisindeki olaya ilişkin 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Trabzon'daki "Sultan Murat Şehitliği" restore edildi
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı
Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı

Benzer haberler

Bursa'da tarihi Balıkpazarı Cami'nin restorasyonu tamamlandı

Bursa'da tarihi Balıkpazarı Cami'nin restorasyonu tamamlandı

Bursa'da sanayi bölgesinde çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Osman Gazi, vefatının 697'nci yılında anılıyor

"61. Uluslararası Bursa Festivali" Yıldız Tilbe konseri ile sona erdi

"61. Uluslararası Bursa Festivali" Yıldız Tilbe konseri ile sona erdi
Bursa'da "1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi" ilk yıkımla başladı

Bursa'da "1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi" ilk yıkımla başladı
Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet