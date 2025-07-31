Bursa'da yangın söndürme havuzuna tankerlerle su taşıyan vatandaşlar helikopterleri susuz bırakmadı
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında çıkan ve 5. gününde kontrol altına alınan orman yangınında, söndürme havuzuna tankerlerle su taşıyan vatandaşlar, helikopterleri susuz bırakmadı.
Bursa
Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan, daha sonra Harmancık ilçesine doğru ilerleyen ve dün kontrol altına alınan yangının söndürme çalışmalarına bölge halkı da yoğun destek verdi.
İnandık mı, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur bizim. Damla damla birikir, deniz oluruz.— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 31, 2025
Birlikte söndürürüz ateşi, beraber yeşertiriz umudu.
Tüm kötülüklere inat, omuz omuza, kol kola çok güzelsin Türkiye 🇹🇷 pic.twitter.com/3VEal9aJCr
Harmancık'ta onlarca vatandaş traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle, helikopterler için yangın söndürme havuzuna su taşıdı.
Vatandaşların adeta kuyruk oluşturduğu bölgede helikopterden çekilen görüntüler, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Dün kontrol altına alınan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.