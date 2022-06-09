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Kültür

Bosna Hersek'teki savaşın 30'uncu yılında Sırbistan'da fotoğraf sergisi açıldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ABD'li fotoğrafçı Ron Haviv'in "Özgürlük" temalı sergisi ziyaretçilere açıldı.

Lejla Biogradlija   | 09.06.2022
Bosna Hersek'teki savaşın 30'uncu yılında Sırbistan'da fotoğraf sergisi açıldı Fotoğraf: Milos Miskov/AA

Serbia

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın başlamasının 30'uncu yıl dönümü kapsamında açılan sergide, Bosna Hersek'teki toplama kamplarından kareler dikkati çekti.

Haviv'in objektifine esir değişimleri de yansırken bu kişilerin aileleriyle buluştuğu duygu dolu anlar da fotoğraflarda yer aldı.

Savaş suçlusu Sırp komutan Zeljko Raznatovic Arkan'ın askerlerine elleri yukarıda teslim olan savaşın ilk esirlerinden Hajrus Ziberi'nin fotoğrafı ise serginin en önemli fotoğraflarından biri.

Belgrad'daki sergi 16 Haziran'a kadar gezilebilecek.

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