Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,468.10
BTC/USDT
115,550.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Sadettin Saran, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunuyor Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor
logo
Kültür

Bosna Hersek'teki "fethin simgesi" Kuşlat Camisi, 5 asırdan fazladır ayakta

Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Zvornik şehri yakınlarında, Bosna'nın fethi sırasında Osmanlı askerleri tarafından inşa edilen Kuşlat Camisi, 5 asırdan fazladır ayakta duruyor.

Vesna Besic, İsmail Özdemir  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Bosna Hersek'teki "fethin simgesi" Kuşlat Camisi, 5 asırdan fazladır ayakta Fotoğraf: Samır Jordamovıc - AA

Saraybosna

Bosna'yı fetih amacıyla bölgeye gelen Osmanlı askerleri tarafından yüksek bir tepeye inşa edilen cami, "kartal yuvası" olarak da biliniyor.

Bosna Hersek'teki en eski camilerden biri olarak bilinen Kuşlat Camisi'ni tarihi kayıtlara göre, Osmanlı askerlerinin ibadet edebilmek için 1460-1480 yılları arasında inşa ettiği tahmin ediliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Camiye ulaşmak için belli bir yere kadar araçla gidilmesi gerekiyor ve daha sonra ormanlık alan içerisinden yaklaşık yarım saatlik patika bir yol takip ediliyor. Camiye sadece yürüyerek ulaşabilenler, konum itibarıyla etkileyici bir manzarayla karşılaşıyor.

Aşağıdan bakıldığında ise ormanlık alan içerisinde görünen ibadethaneye, bölge sakinleri "gökyüzündeki cami" adını yakıştırıyor.

"Sık sık huzur ve sessizlik bulmak için burayı ziyaret ediyorum"

Bölgede oturan 21 yaşındaki Ahmed Huremovic, AA muhabirine, caminin vatanları için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Caminin konumunun turistlerin ilgisi çektiğini dile getiren Huremovic, "Sık sık huzur ve sessizlik bulmak için burayı ziyaret ediyorum. Burası zengin bir tarihe sahip." dedi.

Ulaşımı zor olduğu için vakit namazlarının kılınmadığı camide ramazan aylarında cuma namazları kılınıyor.

Osmanlı coğrafyasını gezen Evliya Çelebi de Seyahatnamesi'nde, Fatih Sultan Mehmed döneminde inşa edildiği için Kuşlat Camisi'nden "Ebul Feth Camisi" olarak bahsediyor.

Konumu görenlerde hayranlık uyandıran cami, Konjevic Polje ile Zvornik arasındaki bir tepenin zirvesinde bulunuyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta yüzlerce camiyle aynı kaderi paylaşan cami, Sırplar tarafından yakılmıştı. Cami, 2013 yılında tekrar onarılarak ibadete açılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı 13 yaşında
Emine Erdoğan, ABD ziyaretinde lider eşleriyle temasta bulunacak ve "Anadolu'nun hazinelerini" tanıtacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin’i tanıma kararları, iki devletli çözüme ivme kazandıracaktır
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Bosna Hersek'teki "fethin simgesi" Kuşlat Camisi, 5 asırdan fazladır ayakta

Bosna Hersek'teki "fethin simgesi" Kuşlat Camisi, 5 asırdan fazladır ayakta

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan elendi

Küresel Sumud Filosu'ndan Bosna Hersekli Vitlacil, İsrail'in tekneleri durdurmak için müdahale edebileceğini belirtti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet