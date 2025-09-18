Dolar
41.29
Euro
48.78
Altın
3,644.38
ETH/USDT
4,600.30
BTC/USDT
117,384.00
BIST 100
11,048.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan elendi

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası birinci eleme turu ikinci maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, sahasında Bosna Hersek'in SFK 2000 Saraybosna takımına penaltı atışları sonucu 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.

Fatih Gazioğlu  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan elendi Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Eryaman Stadı'ndaki müsabakanın 11. dakikasında Armisa Kuc takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk takım 17. dakikada Krso'nun golüyle oyuna dengeyi getirdi: 1-1. Maçın ilk yarısını Saraybosna, 34. dakikada Baidoe'nin penaltıdan attığı golle golüyle 2-1 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ABB FOMGET, Armisa Kuc 66. dakikada takımına 2-2 beraberliği getiren golü kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü, 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarının ilk devresinde Armisa Kuc, 100. dakikada bulduğu golle takımını 3-2 öne geçirdi. Konuk takım adına 3-3'lük beraberliği 107. dakikada Terzic getirdi.

Uzatmaları 3-3 biten karşılaşmada penaltı atışlarında 3-2 üstünlük kuran SFK 2000 Saraybosna, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ikinci tura yükseldi.

Başkent temsilcisi, bu mağlubiyetle Avrupa Kupası'ndan elendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in bölgede yayılmacılığı politika haline getirmesine tedbir almamız gerekiyor
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Suriye'nin istikrarı için yapılması gerekenleri anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kocaeli'deki şehit ailesine ulaştı
İzmir'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir ve Antalya'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Benzer haberler

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan elendi

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan elendi

Küresel Sumud Filosu'ndan Bosna Hersekli Vitlacil, İsrail'in tekneleri durdurmak için müdahale edebileceğini belirtti

İsrail ordusuyla işbirliği yapan Amazon Web Services, Bosna Hersek'te protesto edildi

Bosna Hersekliler, Küresel Sumud Filosu'na "kağıttan gemiler"le destek verdi

Bosna Hersekliler, Küresel Sumud Filosu'na "kağıttan gemiler"le destek verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet