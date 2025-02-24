"Bir Zamanlar İstanbul" dizisinde Bosna şehidi Selami Yurdan anıldı
TRT 1'in Bozdağ Film imzalı yeni dizisi "Bir Zamanlar İstanbul"da Bosna Savaşı'nda şehit olan Selami Yurdan anıldı.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Yurdan'ın hikayesi, dizinin 3. bölümünde Ali ve arkadaşlarının mafyanın elinden kaçırmış oldukları silahları, Bosna Hersek'te katliama uğrayan Müslümanlara göndermesiyle seyircilere aktarıldı.
Bosnalı Müslümanlarla Sırplar arasında yaşanan savaşa katılarak, 22 Ağustos 1992'de şehit olan Yurdan'ı dizide oyuncu Aydın Sezgin canlandırdı.
Selami Yurdan'ın gösterildiği dizideki sahne, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
"Bir Zamanlar İstanbul" dizisi, 1990'ların unutulmaz olaylarını dönemin müzikleri, kostümleri ve dekor tasarımlarıyla da izleyicilere sunuyor.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait dizinin yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin üstleniyor.
Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un üstlendiği dizi, her cuma TRT 1'de ekranlara geliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.