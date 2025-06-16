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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 39 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 39 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 39 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

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Yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, "18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda 39 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık. Operasyonlar sonucu, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi." bilgisini paylaştı.

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarını ve jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 39 şüpheli yakalandı
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