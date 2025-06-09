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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın, terör örgütü PKK'nın Batman Kozluk'ta 2017'de düzenlediği saldırıda şehit olmasının 8. yılında anma mesajı yayımladı.

Meriç Ürer  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle yad ederek, "Gönlünde taşıdığı vatan ve eğitim sevdasıyla sadece öğrencilerine değil, tüm milletimize umut olan Aybüke evladımız, cesaretiyle, sarsılmaz inancıyla ve onurlu mirasıyla yüreklerimize silinmez bir iz bıraktı." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın, terör örgütü PKK'nın Batman Kozluk'ta 2017'de düzenlediği saldırıda şehit olmasının 8. yılında anma mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ömrünün baharında, büyük bir fedakarlıkla ülkesine hizmet ederken şehit olan kıymetli öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı şehadetinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Gönlünde taşıdığı vatan ve eğitim sevdasıyla sadece öğrencilerine değil, tüm milletimize umut olan Aybüke evladımız, cesaretiyle, sarsılmaz inancıyla ve onurlu mirasıyla yüreklerimize silinmez bir iz bıraktı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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