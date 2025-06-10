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Dünya

Bosna Hersek'te Meclis oturumu "yılan" nedeniyle ertelendi

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisi oturumu, salonda bir yılan bulunması nedeniyle ertelendi.

Lejla Biogradlija  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Bosna Hersek'te Meclis oturumu "yılan" nedeniyle ertelendi

Ankara

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Saraybosna'daki parlamento binasında yapılması planlanan Halklar Meclisi oturumunun salonda yılanın fark edilmesi üzerine ertelendiği belirtildi.

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Oturum öncesi salonda küçük bir yılanın bulunduğuna işaret edilen açıklamada, daha detaylı araştırma yapılması için salonun boşaltıldığı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, salonda bulunan yılanın bir çalışan tarafından dışarı çıkartıldığı görüldü.

Meclis salonunda bulunan yılan, kısa süreli bir paniğe neden oldu.

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