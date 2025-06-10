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Dünya

Bulgaristan’da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

Adalet Bakanı Georgi Georgiev, "(Huzurevlerindeki) Buradaki insanlar uyuşturulup yataklarına bağlanmış, eziyet çekmiş ve işkence görmüşler." dedi.

Ihvan Radoykov  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Bulgaristan’da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

Sofya

Bulgaristan'da 5 huzurevinde 205 yaşlıya işkence yapıldığı tespit edildi.

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Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Eski Zağara ve Varna şehirlerinde yasa dışı hizmet veren 5 huzurevine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ​​​​​​​5 huzurevinde 205 yaşlıya eziyet edildiği kaydedildi.

İşkence yapılan yaşlılara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Fotoğraflarda, bakımsızlıktan zayıflamış yaşlıların ayaklarından bağlandığı, yatakların altında yatırıldığı görülüyor.

Adalet Bakanı Georgi Georgiev, basına yaptığı açıklamada, huzurevlerinin "korku evlerine" dönüştüğünü söyledi.

Georgiev, "Buradaki insanlar uyuşturulup yataklarına bağlanmış, eziyet çekmiş ve işkence görmüşler." dedi.

Bazı yaşlıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının da başka yerlere nakledildiğini aktaran Georgiev, “Böyle bir dehşet şimdiye kadar kimse görmemiştir. Müfettişlerin bazıları durumu gördükten sonra ağlayarak dışarı çıktılar." diye konuştu.

Georgiev, huzurevlerindeki yaşlıların esir gibi tutulduğunu ve acımasız muamele gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Kapılar kilitliydi, pencerelerin iç kolu sökülmüştü, hijyen koşulları iğrençti, yatak çarşafları yoktu. Telefonları alınmıştı, insanların dış dünyayla bağlantıları yoktu, kimlik kartları yoktu. Sürekli sağlık bakım yoktu. Doktor sadece biri öldüğünde geliyordu. Kalifiye olmayan kişiler o yaşlılara belirsiz ilaçlar enjekte ediyordu."

Georgiev, kaçak huzurevlerinin kapatılacağını ve sıkı denetimlerin süreceğini bildirdi.

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