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Dünya

AB Komisyonu, savunma tedarikinde üye ülkelere daha fazla esneklik sağlamayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, üye devletlere savunma tedariki ve bu alanda Birliğin fonlarına erişimin kolaylaşması teklifinde bulunacaklarını belirtti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
AB Komisyonu, savunma tedarikinde üye ülkelere daha fazla esneklik sağlamayı planlıyor

Istanbul

Kubilius, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Savunma ve Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, AB'de savunma alanında bürokratik engeller olduğu iddialarına cevaben, "Bürokrasi savunmamızın önünde bir engel olmamalı." dedi.

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Barış ve savaş zamanları arasında "özel bir savunma hazırlığı dönemi" olduğunu kaydeden Kubilius, AB'nin savunma hazırlığının "yetersiz" olduğunu söyledi.

Kubilius, gelecek hafta AB'nin savunma alanındaki mevzuatına yönelik "sadeleştirme paketi" teklifini sunacaklarını aktararak, üye devletlere savunma tedariki ve bu alanda Birliğin fonlarına erişimin kolaylaşması teklifinde bulunacaklarını kaydetti.

Savunma alanında teklif edecekleri "sadeleştirme" olmadan hazırlık konusunda hiçbir şeyin "başarılamayacağını" ifade eden Kubilius, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, evrak işlerimizi halletmemizi beklemeyecek." diye konuştu.

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