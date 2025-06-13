İsrail'in Gazze'deki saldırıları Bosna Hersek'te protesto edildi
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar, yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.
Saraybosna
Saraybosna'da bulunan Başçarşı'daki sebil çeşmesi önünde toplanan Boşnaklar ve onlara destek veren şehirdeki turistler, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
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Filistin bayraklarıyla Başçarşı'dan başlayarak Ferhadiye Caddesi istikametinde yürüyen göstericiler, "Soykırımı durdurun", "Filistin'e özgürlük", "Netanyahu yargılanacaksın" ve "İsrail terörizmi durdurulsun" sloganları attı.
İsrail'in katlettiği bebekleri ve çocukları temsilen maketler taşıyan protestocular, İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" isimli gemidekilere de destek verdi.
Yürüyüş boyunca "Gerçeği yakamazsınız" yazılı büyük bir pankart taşıyan göstericiler, İsrail'e destek veren Amerika ve diğer ülkelere de tepki gösterdi.
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar protesto edildi https://t.co/ve17C96JaT pic.twitter.com/1sbiOrSNcz— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 13, 2025