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Kültür, Ramazan 2024

Berlin'de iftar etkinliklerinde çocuklar için geleneksel gölge oyunları düzenleniyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de çocuklar, camilerde düzenlenen iftar etkinliklerinde Nasreddin Hoca gösterisi ve geleneksel Hacivat-Karagöz gölge oyunlarıyla keyifli vakit geçiriyor.

Erbil Başay  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Berlin'de iftar etkinliklerinde çocuklar için geleneksel gölge oyunları düzenleniyor Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Berlin Bölgesi, her gün farklı camide çocuklara yönelik etkinlik düzenleniyor.

İftar öncesinde yapılan etkinlik çerçevesinde çocuklar Nasreddin Hoca gösterisi ve geleneksel Hacivat-Karagöz gölge oyunlarıyla eğleniyor. Etkinlikte yoğun ilgi gören bu gösteri ve gölge oyunlarının yanı sıra çocuklar birlikte ilahiler söyleyerek ramazan geleneklerini yaşatıyor.

Bu kapsamda çocuklar çeşitli oyunlar oynuyor ve gölge oyununun perde arkasına geçerek figürleri deneme imkanı da buluyor. Oruçlarını iftarda ebeveynleriyle açan çocuklara etkinliğin sonunda IGMG Çocuk Kulübü'nün hazırladığı hediyeler veriliyor.

IGMG Berlin Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Basri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl çocuk iftar programının üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek "Her gün bir camideyiz. Elhamdülillah çok güzel bir katılımla her gün 100'ü aşkın çocuğumuz, annesiyle babasıyla bu güzel programa katılıyor." dedi.

Çocuklara kültürlerini öğretmeyi hedeflediklerini dile getiren Basri, "Yavrularımız Almanya'da yaşıyor. Buranın kültürüyle yetişiyorlar. Dolayısıyla bizim kültürümüzden biraz uzaklaşıyorlar. Amacımız Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz gölge oyunuyla çocuklarımızı kültürleriyle buluşturmak. Onlara asıl kültürlerini tanıtmak, anlatmak." ifadesini kullandı.

Basri, çocuklarla birlikte ilahiler okuduklarını, onlara hediyeler dağıttıklarını ve birlikte iftar yaptıklarını anlatarak "Böyle programlar vesilesiyle ramazan ayının, Kadir Gecesi'nin, bayramlarımızın önemini çocuklarımıza anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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